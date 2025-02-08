職業特工隊8︱湯告魯斯花絮片曝玩命現場　凌空懸吊飛機外極驚險

由湯告魯斯主演的荷里活特務動作電影《職業特工隊8：死亡清算下集》（Mission: Impossible – The Final Reckoning），將於今年5月23日正式在全球上映，去年底已推出首條預告片段，讓劇情精彩畫面與演員陣容曝光。《職業特工隊8：死亡清算下集》繼日前流出兩張絕密劇照，今日（8日）亦公開一段拍攝幕後花絮，其中曝光更多湯告魯斯在小型飛機外高空懸吊的玩命動作特技，膽量讓影迷粉絲亦感驚訝！

《職業特工隊8：死亡清算下集》將於今年5月23日正式在全球上映。（《職業特工隊8：死亡清算下集》預告截圖）

《職業特工隊8：死亡清算下集》將於今年5月23日正式在全球上映。（《職業特工隊8：死亡清算下集》預告截圖）

《職業特工隊8：死亡清算下集》絕密劇照流出，湯告魯斯又再玩命，在半空中徒手懸吊在飛機輪軸上。（《職業特工隊》IG圖片）

湯告魯斯於社交媒體上分享一段《職業特工隊8：死亡清算下集》的幕後花絮，影片中導演Christopher McQuarrie在直升機之上拍攝黃色的小型飛機，同步在小型飛機上拍攝懸吊在飛機外的湯告魯斯，只見湯告魯斯在鏡頭中僅有兩根手指粗細的纜索繫於飛機上，雙腳凌空、並用雙手捉緊飛機，同時交代反應對白。遙距從螢幕目擊整個拍攝的導演，不禁為湯告魯斯感到汗顏並讚嘆：「Holy Shxt！」

《職業特工隊8：死亡清算下集》花絮曝光，影片中湯告魯斯正在拍攝在小型飛機外高空懸吊的場面。（《職業特工隊》IG影片截圖）

《職業特工隊8：死亡清算下集》花絮曝光，影片中湯告魯斯正在拍攝在小型飛機外高空懸吊的場面。（《職業特工隊》IG影片截圖）

《職業特工隊8：死亡清算下集》花絮曝光，影片中湯告魯斯正在拍攝在小型飛機外高空懸吊的場面。（《職業特工隊》IG影片截圖）

《職業特工隊8：死亡清算下集》花絮曝光中，導演也不禁汗顏與讚嘆。（《職業特工隊》IG影片截圖）

鏡頭一轉，湯告魯斯與黃色小型飛機原來在拍攝的直升機數十米以外，畫面清晰見到黃色飛機正在翻轉飛行，而湯告魯斯則雙腳懸空，垂吊在飛機之下，難怪湯告魯斯的動作電影真實感十足，亦被認為是動作電影首屈一指的頂尖巨星！

鏡頭一轉，原來湯告魯斯身處的黃色小型飛機，僅在拍攝直升機的數十米外。（《職業特工隊》IG影片截圖）