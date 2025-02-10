破地獄︱三大主角入圍最佳角色　黃子華：多謝香港電影編劇家協會

香港電影編劇家協會「2024年度最佳電影角色獎」今日公布第二輪投票入圍名單，五位入圍電影角色包括：劉青雲於《爸爸》飾演的阮永年；許冠文於《破．地獄》飾演的郭文；衛詩雅於《破．地獄》飾演的郭文玥；郭富城於《臨時劫案》飾演的梅藍天；以及黃子華於《破．地獄》飾演的魏道生。其中，由陳茂賢、鄭緯機編劇的《破．地獄》，三大男女主角均入圍「最佳電影角色獎」最後五強，可喜可賀！

劉青雲於《爸爸》飾演的阮永年入圍「2024年度最佳電影角色獎」。（《爸爸》電影劇照）

劉青雲於《爸爸》飾演的阮永年入圍「2024年度最佳電影角色獎」（《臨時劫案》劇照）

能夠得到香港電影編劇家協會提名，《破．地獄》男主角黃子華對提名表示：「多謝香港電影編劇家協會！」而許冠文亦表示：「能夠獲得香港電影編劇家協會嘅認同，感到特別榮幸。能夠演活文哥呢個角色，全賴導演、編劇、各位《破·地獄》台前幕後努力，衷心感謝各位電影同業及觀眾認同，期望《破·地獄》之後再獲更多佳績！」

《破．地獄》男主角黃子華對提名香港電影編劇家協會最佳電影角色表示感謝！（《破．地獄》電影劇照）

《破．地獄》男主角許冠文為提名香港電影編劇家協會最佳電影角色，感謝一眾台前幕後！（《破．地獄》電影劇照）

至於飾演郭文玥的衛詩雅，則成為提名中唯一的女性角色及演員，她表示：「收到呢個好消息非常開心，好感恩可以連續兩年演到兩個好角色，獲得大家嘅喜愛，覺得自己好幸運，衷心多謝我哋《破·地獄》嘅編劇兼導演陳茂賢同埋另一位編劇鄭緯機。郭文玥呢個角色帶咗好多意外收穫畀我，好多謝每一位喜歡呢部電影同呢個角色嘅業界朋友同廣大觀眾！」