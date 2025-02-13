哪吒2｜海外觀眾激讚是一流動畫　望有機會奪奧斯卡獎

春節檔電影《哪吒之魔童鬧海》票房走勢強勁，截止目前上映第16天，累積票房高收逾97億人民幣，更為國爭光成功打入全球影史票房榜前20名，相當厲害。而電影即將在美國上映，近日就在洛杉磯舉辦了首映禮，獲得海外觀眾讚不絕口，直言該影片是一流電影，望有機會能奪得奧斯卡獎項。

《哪吒之魔童鬧海》票房走勢強勁。（《哪吒之魔童鬧海》微博圖片）

《哪吒之魔童鬧海》票房走勢一日比一日強，截止目前累積票房已破97億人民幣，距離票房100億人民幣不遠，而電影亦超越《冰雪奇緣》、《死侍與金鋼狼》、《哈利波特：死神的聖物2》等，成為全球最高電影票房的第十八名，是首部非荷里活的電影。

而電影亦即將在美國上映，電影門票遭瘋搶，近日就在洛杉磯先舉行首映禮，不少海外觀眾觀看後對電影讚不絕口，其中一位表示《哪吒之魔童鬧海》具備了所有參加奧斯卡電影的優點，激讚電影是一流動畫，期望有一天能奪得奧斯卡獎。

截止目前電影上映第16天，累積票房高收逾97億人民幣。（微博圖片）

為國爭光成功打入全球影史票房榜前20名。（網上圖片）

《哪吒之魔童鬧海》被讚是一流動畫不是沒有原因的，因為電影集合了全國138家動畫公司參與，特效出自全國4000多名動畫人合力創作，單是一幕陳塘關大戰的一分鐘打戲，分鏡頭就畫了半年，可想而知電影每個鏡頭都精心雕琢，難怪被視為是一流動畫電影。