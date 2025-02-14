BJ單身日記︱專訪雲妮絲維嘉　與小鮮肉演情侶：喜歡圍繞他團團轉

英國長青浪漫喜劇系列《BJ單身日記》推出最新續作《BJ單身日記：我為仔狂》（Bridget Jones：Mad About the Boy），繼續由系列女主角雲妮絲維嘉（Renée Zellweger）主演，更有奧斯卡金像提名男演員楚伊特艾治奧福（Chiwetel Ejiofor）及新晉英倫男神里奧活多（Leo Woodall）加盟主演，延續這部深入民心25年的少女成長喜劇！早前雲妮絲維嘉、楚伊特艾治奧福及里奧活多接受《香港01》獨家專訪，雲妮分享主演Bridget Jones多年的感想，亦與兩位新加盟演員大談《BJ單身日記》與男士們獨特的情感連繫。

主演《BJ單身日記：我為仔狂》的雲妮絲維嘉（中）、楚伊特艾治奧福（左）及里奧活多（右）接受《香港01》獨家專訪。（影片截圖）

雲妮絲維嘉自2001年起主演《BJ單身日記》，至今已超過25年！（《BJ單身日記：我為仔狂》電影劇照）

今集亦有新晉英倫「小鮮肉」男神里奧活多加盟主演！（《BJ單身日記：我為仔狂》電影劇照）

今集更有奧斯卡金像提名男演員楚伊特艾治奧福加盟主演！（《BJ單身日記：我為仔狂》電影劇照）

雲妮絲維嘉自2001年起主演《BJ單身日記》，至今已超過25年，雲妮受訪期間直言Bridget Jones一角對她而言意義非凡：「《BJ單身日記》改變了我的生命！實在有太多方面的影響，我連簡單清單也不夠時間告訴你。我實在太喜歡與Bridget Jones相處的時光，由閱讀小說到在電影裡飾演她，身處在她的世界裡25年，許多友情、關係都不斷演化，變成我生命的一部份。這次難得與眾人再次重聚，重新連結關係，實在是生命非常充實、珍貴、充滿祝福的經驗！」

雲妮絲維嘉直言Bridget Jones一角對她的人生而言非常重要！（《BJ單身日記：我為仔狂》電影劇照）

25年來，雲妮絲維嘉與Bridget Jones一同成長，戲裡戲外均有不同人生經歷，被問到角色是否如同平行時空的一個自己時，雲妮笑言：「我覺得似是平行時空裡的一個我之餘，亦覺得Bridget Jones已經變成我的一部分。其實幾乎每日也有人向我分享屬於他們的『BJ單身日記』，我一向都覺得與她十分契合，而這種關係亦不僅限我自己、包含世界各地百萬人的經歷，分享到她的經驗、她的脆弱。」

雲妮絲維嘉直言主演《BJ單身日記》25年來，Bridget Jones就似是平行時空的另一個自己一樣！（影片截圖）

《BJ單身日記》多年來以女性角色的情感關係與經歷為劇情主線，新加盟的兩位男演員被問到此前作為男性觀眾，與Bridget Jones之間的共鳴與感受時，年僅28歲的「小鮮肉」里奧活多表示：「就如雲妮所說，Bridget Jones的經歷跨越國界與年代，她的對白獨白、充滿抉擇的生命旅途，在任何人身上都會發生，感覺非常親切、在影視角色中亦相當罕有。」

里奧活多參演前作為年輕的觀眾，亦認為與《BJ單身日記》一直有共鳴。（影片截圖）

至於較為成熟的楚伊特艾治奧福，則認為Bridget Jones對自己的人生觀亦有莫名的影響力：「Bridget Jones給予觀眾一個『做自己』的選擇，亦告訴我們生命有時會太豐富、讓人拿捏不住，但也沒有問題，也能找到成功的出路。」

楚伊特則表示《BJ單身日記》給予觀眾一個做自己的選擇。（影片截圖）

《BJ單身日記：我為仔狂》以Bridget Jones踏入中年、回復單身的階段為劇情主軸，在戲外邁向同樣成熟階段的雲妮，則認為電影為她訴說這個年紀難以啟齒的經歷與感受：「在新戲中面對的中年危機，其實亦能喚起跨越國界的共鳴，就是人生經歷的一部分。作者Helen Fielding亦提過《BJ單身日記》就好像與一位親密朋友分享最私密、難以啟齒的故事，而透過Bridget Jones亦正好讓我們的經驗得以被人看見，不感到孤單無助。」

隨Bridget Jones角色的成長，今集劇情亦面對中年危機的困境。（《BJ單身日記：我為仔狂》電影劇照）

年紀相若的楚伊特亦與雲妮有同類感受，亦從自己的角色Wallaker身上體現到人到中年下對人生的思考與改觀：「對我的角色Wallaker而言亦一樣，面對自己多重抉擇之下，來到中年的一種複雜情況，得到一個重新審視評估人生的機會，與Bridget Jones相處之下則讓他敞開心扉面對問題。Bridget Jones對Wallaker的影響，就好像對我們每一個一樣。」

楚伊特亦從自己的角色裡體現到人到中年下對人生的思考與改觀。（《BJ單身日記：我為仔狂》電影劇照）

雲妮絲維嘉在《BJ單身日記：我為仔狂》裡與「小鮮肉」里奧活多上演一情侶戲份，相比Bridget Jones以往身邊的男性對象極為不同，雲妮笑言自己極享受與里奧的情侶戲份：「我實在太喜歡圍繞他團團轉！他實在太非同尋常，幽默得來明顯非常耀眼漂亮，亦是個極優秀的人，在拍攝中我們享受一段美好時光。」

雲妮絲維嘉笑言極喜歡圍在里奧活多身邊團團轉！（影片截圖）