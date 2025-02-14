鍾麗緹幼女慶祝15歲生日　千金打扮超齡成熟絲質平口長裙星味湧現

現年53歲的鍾麗緹，近年雖然幾乎絕跡香港影壇，然而觀眾對她在九十年代拍攝的《至尊三十六計之偷天換日》及《破壞之王》等舊作印象均非常深刻，成為幾代影迷心目中的混血女神！曾三度結婚的鍾麗緹，與首任丈夫誕下長女張敏鈞（Yasmine），與第二任丈夫誕下二女張思捷（Jaden）及三女張凱琳（Cayla），其中三女張凱琳Cayla日前轉眼15歲生日，近年暴風式成長，更繼承媽媽的混血五官，似足餅印！

現年54歲的鍾麗緹keep得相當好。（鍾麗緹微博圖片）

鍾麗緹的兩位小女兒張思捷（右二）及張凱琳（左一），一直與母親長居於北京。（鍾麗緹IG圖片）

鍾麗緹的三女張凱琳，一直與母親長居於北京，正就讀北京一所國際學校，並活躍於社交媒體，不時分享千金式生活與校園點滴。日前張凱琳分享慶祝生日的相片，與年紀相若的朋友同學們到高級西餐廳食飯，不僅手捧數磅重的巨型心型蛋糕拍照，更隆重地身穿一襲香檳金色平口絲質長裙，打扮超齡成熟、十足名門千金一樣，亦處處充滿母親的影子、星味湧現！

張凱琳到高級西餐廳食飯慶祝生日，手捧數磅重的巨型心型蛋糕拍照！（張凱琳IG圖片）

張凱琳到高級西餐廳食飯慶祝生日，手捧數磅重的巨型心型蛋糕拍照！（張凱琳IG圖片）

張凱琳隆重地身穿一襲香檳金色平口絲質長裙，打扮超齡成熟、十足名門千金一樣！（張凱琳IG圖片）

張凱琳隆重地身穿一襲香檳金色平口絲質長裙，打扮超齡成熟、十足名門千金一樣！（張凱琳IG圖片）

張凱琳隆重地身穿一襲香檳金色平口絲質長裙，打扮超齡成熟、十足名門千金一樣！（張凱琳IG圖片）

張凱琳隆重地身穿一襲香檳金色平口絲質長裙，打扮超齡成熟、十足名門千金一樣！（張凱琳IG圖片）

年屆15歲的張凱琳，不但遺傳到媽媽的混血女神級五官，亦相當用心研究穿搭與化妝，此前不論出席學校舞會、與朋友外出食飯或拍攝社交媒體影片，只見張凱琳都落足心機化妝，妝容亦襯托出明媚動人的眼睛與立體五官。張凱琳一直被外界認為適合繼承母親衣缽加入娛樂圈，不但外表亮麗可人，更擅長跳舞，絕對擁有加入女團的資質天份！

Cayla（中）似乎相當受同學歡迎！（張凱琳IG圖片）

鍾麗緹三女Cayla（右一）日前身穿一襲粉紅色平口長裙現身學校舞會，身型明顯比同級同學高近半個頭！（張凱琳IG圖片）

Cayla更於舞會上脫去高跟鞋，在地氈上打側手翻，動作相當靈活！（張凱琳IG圖片）

鍾麗緹小女兒Cayla現年14歲，外出已經以名模級成熟打扮示人。（張凱琳IG圖片）

鍾麗緹小女兒Cayla現年14歲，外出已經以名模級成熟打扮示人。（張凱琳IG圖片）

鍾麗緹小女兒Cayla現年14歲，外出已經以名模級成熟打扮示人。（張凱琳IG圖片）

鍾麗緹小女兒Cayla不時擺出名模級高冷表情。（張凱琳IG圖片）

Cayla展示天真無邪的燦爛笑容！（張凱琳IG圖片）

誰知道Cayla下一秒便破功！（張凱琳IG圖片）