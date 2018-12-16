【機甲戰神孫悟空】中國版鐵甲奇俠　網民都頂唔順：別侮辱電影

有導演或編劇會在不同影視作品中，花盡腦汁，在畫面中埋下不少彩蛋。除了讓觀眾自行發掘這些隱藏伏線外，最重要或是希望透過這些彩蛋，向昔日經典電影作品致敬，當中最為人熟悉莫過於迪士尼動畫作品。可是，致敬與抄襲只差一線，假若使用得宜，就能獲得讚賞；反之隨時成為抄襲，淪為笑柄。 眼見鐵甲奇俠風靡影迷逾十年，中國電影或希望有樣學樣，在《機甲戰神孫悟空》終極預告中，一個富中國特色的鐵甲奇俠橫空出世。雖然預告中的機甲悟空及楊戩震驚了十三億人口，但最慘的就是連大陸網民都不賣帳，瘋狂口誅筆伐。有網友坦言：「別侮辱電影兩個字！」

這個機甲孫悟空真的不是人人頂得順。（網上擷圖）

據內地網站介紹，電影講述天界、人界和妖界是三個互相平行的宇宙，天界與妖界掌握了人形機甲的科技並研製出可以穿越不同宇宙的科學儀器。於是造就了妖界的夏青丘穿越到天界，並殺害了悟空的愛人並逃到人界。而悟空得到人界孫悟心的幫助，成功擊殺夏青丘。然而，夏青丘曾與楊戩有一段跨宇宙的愛情故事，兩人相愛不能愛，楊戩因違背了天界禁律，而被禁錮在天界監獄中。他因夏青丘的死，憤而逃生監獄，並奔赴人界，希望利用高科技復活夏青丘，一場恩怨情仇、機甲戰爭即將展開。

點擊下圖，逐格欣賞《機甲戰神孫悟空》中的機甲悟空、機甲二郎神及機甲夏青丘！

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電影以天界、人界和妖界，這三界為故事主軸，所以多個中國神話角色均會出現。（網上擷圖）

最詭異的是，製作團隊指出由籌備至上映，足足花了兩年時間，並表示《機甲戰神孫悟空》中最大亮點就是來自天界的孫悟空、二郎神及妖界的夏青丘三大機甲之間的對打場面。而且，拋下一堆驚人的數字，當中包括200多人參與電影後製工作、電影涉特效鏡頭近1300組及3D鏡頭近500個。可是，這樣的預告，連內地網民也招架不住，瘋狂留言批評。不少網民指，這根本是抄襲「鋼鐵俠」（鐵甲奇俠），、還有不少網友即接丟出一句「又山寨，丟人！」、甚至指出看完預告都感到「尴尬」。不少人斷言這電影根本只是換了一張內地人的臉，坦言非常丟架。

內地網友究竟如何評價《機甲戰神孫悟空》

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根本就跟鐵甲奇俠穿盔甲的情節一樣。（網上擷圖）

《機甲戰神孫悟空》由內地演員何為、陳曉桑、白那日蘇、彭靜及方媛主演。在多主演中，最高人氣莫過於在北京電影學院畢業、曾參與拍攝《嘉年華》，此電影曾入圍威尼斯影展主競賽單元名單。