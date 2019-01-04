【勁舞dancing癲．影評】一齣好戲衰在改錯名？　韓戰中高呼自由

《勁舞dancing癲》（《Swing Kids》）集合了韓國人氣男團EXO成員都敬秀和新晉女演員朴惠秀，更有《陽光姊妹淘》的導演姜炯徹，令人十分期待。但切勿因電影譯名而抱着觀看《High School Musical 》或《Lala Land》的心情入場，這套電影以舞蹈方式表現韓戰的自由主題為主。

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與星級作者一同討論喜愛話題。】

《勁舞dancing癲》於1月3號開始上映（《勁舞dancing癲》電影海報）

以踢躂舞作主題的電影很鮮見，它既沒有迪士尼的夢幻，也欠百老匯的澎湃，更別奢想大量CG特技2億美元製作費。它有的，是紮實的舞功，以及導演的精心編排，每一場舞蹈都賞心悅目。導演嘗試把不同元素融入舞步，那管是純粹開心地表演，或反戰反政治的fxxk you。透過身體語言，儘管雞同鴨講，也能打破隔膜溝通無阻。導演明確地表達出追尋「自由」這中心主題， 戰俘營關着肉身，卻鎖不了靈魂。

「人在江湖一切都是政治，舞台上你我不過扯線公仔」（《勁舞dancing癲》電影劇照）

主角們用心跳舞原因各異：賺錢、減肥、見家人、純粹喜歡Tap Dance……但人在江湖一切都是政治，舞台上你我不過扯線公仔，棄不足惜。政治就是生活，避不了。營房內眾人互相監視，只因意識形態之別。為了自己的政治狂熱，必須殲滅異己，敵我之間沒有仁慈，「同志們」只是騙人的手足情。

為了自己的政治狂熱，必須殲滅異己，敵我之間沒有仁慈（《勁舞dancing癲》電影劇照）

「韓戰」看似遙不可及的歷史，但今時今日所謂文明社會，不一樣在你爭我奪、你死我亡嗎？香港自由愈來愈少，紅線處處，核心價值一一淪落。強國壓境，將來或許連過聖誕都涉及「 國家安全」。戰場上豈有快樂聖誕？天真地以為只要有錢賺、有飯開、歌舞昇平便不用理會政治的人，要麼變成殺人者的幫凶，否則只會死於政治之中。歷史一再重複，自由絕非天掉下來。

上世紀的韓戰，延續至今仍不變的是人民希望自由的聲音（《勁舞dancing癲》電影劇照）

有幾點要提提大家，電影的敘事方式、鏡頭運用、剪接等都比較傳統，加上獨孤一味只跳踢躂舞，這134分鐘未必適合看慣「劇情緊湊」跟「 豐富元素」的觀眾。另外，這只是一套好戲，而非合家歡電影。尋開心，可選《水行俠》或《無敵破壞王2》。最後，《勁舞dancing癲》絕對是誤導和爛透的譯名，麻煩不要再為商業考慮而侮辱一套電影好嗎？

撰文：胡世君 Kenneth 愛情．旅遊．性別及文化．貓奴。文化研究/性別研究雙碩士。 著有《澳洲任我行（悉尼、坎培拉、臥龍崗）── 食買玩一本OK》、《打工旅人——工作假期六國誌》、《戀愛不是請客食飯》等。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「戰場上沒有快樂聖誕：《勁舞dancing癲》」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）