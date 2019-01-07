【靈渡凶間】美國心理學家出書研究通靈　透過科學力證靈體確存在

由《3D 舞出真我4》Scott Speer執導；《舞動青春》貝拉索恩（Bella Thorne）主演的《靈渡凶間》（I Still See You）近日終於在香港正式上映，然而電影評價與外國相比，卻出奇地獲不俗評價，不少影迷大讚電影充滿神秘感，更指電影含有驚喜。話雖如此，但他們同時指出，電影劇情卻充滿錯誤。但就目前來說，電影正評卻比負評多，或者是新穎的電影題材搭救。

女主角Ronnie意外發現當時事故原來涉及美國神秘實驗。（劇照）

《靈渡凶間》電影早在上年10月已經在美國及其他地區上映，惟奈何當時坊間劣評處處，最終電影全球票房累計只錄得110萬美元（約862萬港元）收入，可謂慘不忍睹。據了解，電影講述美國因發生一次嚴重事故後，奪走了不少人的性命。可是，浩劫過後，死者的「餘魂」卻殘留下來，最終形成了人鬼共生的新世界。當大家都以為「餘魂」只會重覆呈現他們生前的某一刻及無法改變世界的一切時，女主角Ronnie突然收到「餘魂」Brian的死亡恐嚇訊息，Brian還嘗試打破「餘魂」無法改變世界的規律，試圖傷害Ronnie。最終，她發現原來發生嚴重事故當日，這並不是單純的意外，而是美國政府開啟了陰間通往陽間的通道，使兩個不同的世界能互相「交流」。最終，原來美國政府進行的秘密實驗，是希望透過活人做死者的復活的容器。

「餘魂」Brian向女主角Ronnie發出死亡恐嚇訊息，最終令她查明當年事故真相。（劇照）

或者大家相信電影所說的的「餘魂」不存在，然而在現實生活中，有著名大學教授希望透過科學，解說靈體確實存在。據了解，在2002年，美國哈佛大學心理學博士Gary E.Schwartz曾設計了一套嚴謹的實驗步驟，來測試靈體是否真的存在。他邀請了五位美國知名靈媒的參與，而他將實驗的過程寫成《The Afterlife Experiments》一書。據結果顯示，五位靈媒通靈30分鐘，並說出有關死者的資料。最終，其中一名靈媒的準確度高達95%，五位靈媒平均命中率為83%。為了使石研究結果更有力，他還找了美國亞利桑那州大學的68名學生作實驗對照，但此對照組的準確率只有36%。或者世事真的無奇不有，常人難以理解。

Gary E.Schwartz的實驗除了有錄影外，還出書作學術討論。（網上圖片）

雖然電影的實驗只屬虛構，然而在現實生活中，美國不乏恐怖人體實驗，其中一個不人道實驗幸得知情人士「爆料」，才得而減少不必要的人命傷亡。據了解，這個實驗被稱「塔斯基吉梅毒試驗」（Tuskegee syphilis experiment）。當時有指在1932年至1972年，這40年間，美國公共衛生局（United States Public Health Service）研究員與阿拉巴馬州的塔斯基吉大學（Tuskegee University）合作，進行了梅毒試驗。研究員對約400名非裔男性梅毒患者及約200名健康非裔男性，進行一系列人體試驗，透過提供免費醫療、食物及喪葬等補償，誘使他們成為實驗對象。據實驗知情人士透露，其實在1943年，醫學界已經發現青黴素可有效治療梅毒，但研究人員卻仍一意孤行繼續進行實驗，並故意不對患者施以有效治療。然而，或者他們良心發現，終在1972年向媒體揭發，公眾得悉時件後，在群眾壓力下，這實驗才得而結束。最終，「塔斯基吉梅毒試驗」造成28人死於梅毒、100人死於併發症，只得74人僥倖生存。