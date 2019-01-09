【勁舞Dancing癲．影評】韓戰眾人以舞喚自由 惟陣營敵對倍感悲涼

韓國導演姜炯徹舊作《陽光姊妹淘》（Sunny）在本港上映時票房和口碑皆不俗，在這部舊作有少許情節觸及韓國民主運動時期，不過導演只把它作為兩班女子互相爭吵打罵的背景，作為一個笑料過場。今次則真正將整個故事搬到真實歷史事件之中，以多場細緻、精采以及用現代流行音樂配合傳統踢躂舞的場面包裝韓國歷史來製作《勁舞Dancing癲》。

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撰文：電影·宇言

導演姜炯徹繼《陽光姐妹淘》後另一力作（資料圖片）

電影以韓戰時期為背景，在戰事陰霾底下，兩韓局勢非常緊張，故事地點是雙方相鄰俘虜營，背後的決策者希望透過一場娛樂表演舒緩局勢，當時形勢需要人民壁壘分明，正好反襯熱愛跳舞其實無分背景、政治取向、種族和想法，正如很多運動和興趣，根本不應去區別身份。不幸的是在無論身處在戰爭當中抑或和平之時，這些想法都未必能夠達到甚至獲得接納。

舞蹈無分國界，但在政治下硬生生成為了政治工具（電影劇照）

導演姜炯徹今次控制整部電影的節奏不錯，先運用片頭帶領觀眾走進相鄰的不同陣營，再帶出跳舞表演在故事裏的起因，緊接呈現在如斯大環境之下，當權者的政治鬥爭與人民無力反抗的矛盾，中間再插入數場「舞鬥」以及最後眾人震撼人心的忘我表演，整個觀影過程劇力起伏有敘，而編導特意選用「踢躂舞」亦加強了舞蹈時的聲效和節奏感，這方面令人看得熱血沸騰，另一方面卻在過程中看見眾人的命運受到背後決策者的操縱，反映戰爭剝削小人物追求一點興趣的空間，令人無奈。

精彩的舞鬥場面使觀眾熱血沸騰（電影劇照）

英文電影名稱Swing Kids來自戲中表演舞團，這隊組合包括不同陣營的人，既有背負朝鮮民族英雄弟弟之名的頭號滋事份子、也有被誤認為出賣南韓的痴情漢、又有因為戰亂失去家人成為經濟支柱的年輕女子，還有其貌不揚、深藏不露的中國戰俘，而他們的教練更是來自美軍的黑人上尉，另外特意在「舞鬥」中呈現一些平日恃勢凌人的軍官，他們內心同樣是喜歡跳舞。雖然加起來又像一個「政治正確」的組合，但好看之處正正是他們受到各自的身份、種族和理念所牽扯，例如各人是否遵從各自軍方的指示、應否跟隨自己喜愛跳舞的志向等不同的人演活各種的背負和憂慮，亦加強故事的悲涼感。

眾演員為歌舞場面落足心機（電影劇照）

最後也想談談主要演員的表現，眾人為各場踢躂舞頗下苦功，配合起來充滿火花。主演的都敬秀其實2014年才首次拍攝電影，出身自男子團隊EXO、有舞蹈底子的他在戲中發揮自如，是次需要他表現夾在政治壓力與熾熱跳舞夢的內心交戰中，亦見其演技漸漸進步。另一位表現出跳舞功架的是舞蹈團導師Jared Grimes，他的舞步充滿力量，加上他演活處處受白人制肘、被打壓的黑人軍官的無奈。女新人朴惠秀則以大顯歌喉一場最為耀目，而吳政世和金珉熩之間的遙距跳舞傳情亦是讓人難忘的情節。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《勁舞Dancing癲》(Swing Kids) 【以舞蹈訴說歷史命運】」​】

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