【第三種動作】蒙太奇之父　波坦金戰艦名導愛森斯坦生忌

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撰文：Camillus History and People

蒙太奇之父。（Fine Art America）

愛森斯坦。（網上圖片）

Language is much closer to film than painting is.

1月23日知名壽星：「蒙太奇之父」（Father of Montage）－愛森斯坦（Sergei Mikhailovich Eisenstein，1898－1948）

電影迷無人不知的名導，誕生在昔日俄羅斯帝國里加（Rīga，今拉脫維亞），從研究土木工程到狂熱的職業軍人，愛森斯坦經歷了動盪的「布爾什維克」大革命時代，還以在歌舞伎劇場內自學的日文，大膽前往遠東日本，考察當地的藝術與舞台表演！而西元1920年時，他在莫斯科展開無產階級文化演出後，他的前衛觀念與超凡手法，即被形容為是近代人類電影工業發展史上，最具影響力和啟發性的不朽天王級導演之一。

西元1923年，他首次發表於《左翼藝術戰線》上的"Montage"（蒙太奇手法），更是當年大膽獨創的新思維。

他藉着一連串分割鏡頭之重組，進而創造出「演員」與「攝影機動作」之外，第三種「獨立、暗示性的猜想式動作」，後來更在西元1925年時親自執導了猶如創世紀史詩般的《波坦金戰艦》（Battleship Potemkin）之作，正式奠定了他在影史上的偉大地位。

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除此之外，《亞歷山大·涅夫斯基》（Alexander Nevsky）和《伊凡雷帝》（Ivan the Terrible）兩部作品，更讓他分別於西元1941年與1946年時，獲得了蘇聯「國家史達林獎」（State Stalin Prize）的最高殊榮！

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「1月23日壽星：艾森斯坦」​】

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