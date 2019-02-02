【異能仨．影評】帶來灰色希望的英雄世界　惟議題探討僅點到即止

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撰文：裴小裴的電影murmur

2017年由禮切．沙也馬蘭執導，占士．麥艾禾主演的《思．裂》，以驚悚元素搭配人格分裂題材，不僅在口碑與票房上繳出優異成績單，讓導演一吐近幾年的怨氣，片尾一個隱藏片段更是驚喜連結19年前的《不死劫》，正式確立沙也馬蘭宇宙的成形，也使這部在2000年因種種不利因素而失去應有評價的未完故事，終於獲得續集的綠燈通行證，《思．裂》也因此順勢而生。

等了19年，伊利亞、大衛及凱文這三位因東鐵177而命運交錯的三位角色，終究得以正面交鋒，而我們也期待着，禮切．沙也馬蘭又將如何翻轉我們對此故事的想像。

三位主角。（電影劇照）

《思．裂》在故事脈絡上大抵承接自《不死劫》，因此與其將本片稱之為《不死劫》與《思．裂》的第三部曲。我認為更像是《復仇者聯盟》之於其他英雄獨立作品的關係，也因為如此，在觀賞本片之前，先完成前兩部作品是必要功課（特別是《不死劫》），如此才能百分之百感受此作品的完整體驗。片中隨處可見貫穿三部作品的因果細節與設定上的巧思，那些關於角色的過去與現在，在沒有明確前情提要的情況下，本片宛如一場導演送給忠實粉絲的彩蛋尋寶之旅，導演禮切．沙也馬蘭成功地將前作所放出的支線作出合理的收束，也使得《思．裂》作為一部歷經19年一度中斷又再起的續作來說，算是作出一個及格的基本盤。

占士．麥艾禾。（電影劇照）

全片整體的節奏混和着前兩部作品的調性，前段或許在過多角色的各自論述且缺乏交集的情況下，解說感略重的敘事方式而讓整體節奏看起來些許零碎，直到中段之後漸入佳境，特別是伊利亞與凱文對於自身價值觀所激發出的火花。不僅看到了占士．麥艾禾更多人格詮釋的演技釋放，也讓兩位角色的人物有了完整的動機輪廓。

相較之下，由布斯．韋利士所飾演的大衛．鄧恩依舊是位於一個被動的定位，沒有過多讓人驚豔的發揮，但看到此角色對於自身能力有了更進一步的運用與信念認同，我想也足以稍稍滿足影迷們的想像。當然，導演禮切．沙也馬蘭的招牌逆轉結局，在本片也沒有少給，接不接受還是看個人，但對我來說是滿意的，乍看之下是開了偏門。不過在細細品味下，你會發現那其實也是兩方勢力的目標初衷。不管如何，我依舊喜愛導演禮切．沙也馬蘭創造出的，這個寫實超能世界觀，以及最終所帶出那帶點破曉重生的灰色希望。

布斯．韋利士在《思．裂》也有客串出場，為續集埋下伏線。（電影劇照）

所有非凡之事都能用各種理由解釋，但他們還是真的；我們所見所為都有科學基礎，但也會有限制，這是真實世界，不是漫畫。

但有的人卻能刀槍不入，還有人力大無窮，那不是幻想。

在觀影過程中，雖然幾度被電影中的連結與角色之間的火花所驚豔，然而更多的時候卻是在等待，等待導演禮切．沙也馬蘭拋出更深入人心的議題震撼。2000年的《不死劫》讓我們看到一種自成一格的寫實風格英雄電影，甚至相較於往後寫實風格濃厚的路蘭版《黑暗騎士三部曲》仍不遜色，在禮切．沙也馬蘭的超級英雄世界裏，超能力儘管不被世人所正視，卻是確實存在。漫畫也是，但這個世界並沒有反派需要對抗，而是如同你我的世界，法律和警察足以打擊犯罪。

因此兩位具有不凡能力者必須在無數次的自我論辯後，才能求得一個答案。這一來一往之間形塑出《不死劫》的迷人風貌，然而，本片最可惜之處卻是僅僅做到了「故事上」的傳承延續，在議題探討方面卻是僅止於點到為止。在某些程度上也是電影前段略感零碎的主因，諸如以精神科學切入超能力、斯德哥爾摩症候群、漫畫與現實世界的交叉論辯、受難者的純潔物種論甚至政府陰謀論等等，新舊角色交錯述說着自己的觀點，卻缺少了更進一步的論證，彷若各說各話，也失去了角色深入刻劃的機會。這讓《思．裂》從開始到結束，始終缺乏了那麼一點臨門一腳的張力。

森姆·積遜。（電影劇照）

這不是限量版本，這是原創故事。

我創造了大衛，同時創造了你，只是時間比較久，花了19年。

導演禮切．沙也馬蘭（視覺中國）

我們難免會好奇，假如19年前《不死劫》叫好又叫座，《思．裂》、《異能仨》順勢接連推出，那電影成品會是什麼樣子？但那終究是永遠無從得知的假如。這位曾被譽為大師接班人的鬼才導演，在《森魔》後遭受接饋連負評回的將近15年間，仍舊以2年一部的規律推出新作，這段時間一次次的沉澱與低潮，必定會影響着導演心中「東鐵177事件」的最終樣貌，我們彷彿也從片中伊利亞嘴裏聽見導演的內心話，不禁也要佩服導演禮切．沙也馬蘭對於電影這條路的熱情與努力，更難能可貴的，是對原創故事的堅持勇氣。

光憑着這點，我想我依舊會繼續，買下那張上面寫着「禮切．沙也馬蘭 作品」的單。

評分：8/10

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【影評】異裂---命運交錯的19年後」​】

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