【生生．訪問】鮑起靜「69+1」試新嘢：不能控制生命長短但質素得

「活到老，學到老」人人識講，但就未必個個做到。鮑姐鮑起靜10年前憑《天水圍的日與夜》重啟電影生涯，今邁向「69+1」又首次演出台灣電影，在《生生》中飾演剩下100日命卻依然正能量滿滿的莉莉奶奶，她戲外亦繼續展開多項新挑戰，親身示範提醒大家：「好多嘢就算而家開始都未遲！」

首次獲邀拍攝台灣電影，鮑姐的實力真係「遠近馳名」。（葉志明 攝）

閱讀下文前先問自己，上一次試新嘢是什麼時候？相信大多數人都未必答得出，同一個問題放到鮑姐身上一口氣就能得到3個答案：學跳舞、跟發哥跑步、拍台灣電影！她近日主演由台灣新導演安邦執導的《生生》，特意練好一口台灣腔國語上陣，飾演由香港移居台灣幾十年的莉莉奶奶，怎樣開開心心地度過生命最後的100日，再高高興興地離開，鮑姐透露原來對方最初亦是看過《天水圍的日與夜》後對她留下深刻印象，而鮑姐亦大讚從電影獲得很大啟發。

鮑起靜在《生生》中飾演網紅莉莉奶奶。（劇照）

你可以控制生命的質素

「角色對生命的看法有很多值得借鑑的地方，我就快70歲，但可能還有很長的路要行，很多東西就算現在開始都未算遲，人不能控制生命的長短，但可以控制生命的質素，盡量令自己健康、生命充實。」鮑姐強調所以最近都開始做很多以前不會做的事，例如學唱歌和跑步，感覺比往更有活力，亦更年輕。

當中包括加入由發哥組織的跑步小組，每星期3日朝早6點半開跑，一跑個零鐘，發哥除了想大家鍛鍊身體，都想帶隊欣賞一下香港，因為有很多很靚的地方。一邊做運動一邊傾偈，一跑就上癮，鮑姐笑言有次睇完戲，驚覺片中很多戲分單憑現時的體能已力有不逮，即使片商開出的片酬再高也做不到，所以被問到下個10年大計，她坦言只想要身體健康，「上天已經給我很多禮物，很知足，但我真的好喜歡演戲，希望再有好導演好劇本，可以再痛快演好戲！」

老人家仍可以有大計，鮑姐下個十年的計劃就是︰「只想要身體健康！」（葉志明 攝）

金像獎睇好胡定欣

在銀幕前活了幾十年，鮑姐見證了一代又一代新演員，對世代變遷亦自有一套看法，她坦言現今多了很多途徑入行，有演藝學院、專科班、星探、選美，但無論點入行，演員只要畀心機就會有前途，「演員不一定要輪樣貌，好靚可能做女主角或者少女角色，唔靚可以做性格演員，但一定要熱愛電影。」而在後輩中，鮑姐自言最欣賞胡定欣，大讚她活潑又打得，在《逆流大叔》亦表現得非常好，「她在影壇算新人，希望她有好成績，明白轉型不容易，但演出只要有真情，觀眾一定會喜歡。」