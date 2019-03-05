Luke Perry中風逝世終年52歲　經典青春美劇《高校貴族》重聚無望

美國男演員Luke Perry，於美國時間（3月4日）中風逝世，終年52歲。於80年代加入娛樂圈的Luke Perry，90年代憑青春劇《高校貴族》（Beverly Hills, 90210）走紅，劇中飾演型男Dylan McKay一角，更成為他的代表作。

Luke Perry在《Beverly Hills, 90210》的演出，令人留下深刻印象。（網上圖片）

Luke Perry於上周三（2月27日）突然中風，當時已被送入加州一間醫院，當不少親友及圈內紅星前往打氣之際，延至昨日終宣告不治，享年52歲。昨日，Luke Perry的多名親友亦趕往見他最後一面，包括前妻Rachel Minnie Sharp、未婚妻Wendy Madison Bauer，以及兩名子女陪伴。

Luke Perry在電影《第五元素》飾演Billy一角。（劇照）

要數Luke Perry的成名作，不得不提90年代至2000年的青春人氣劇《高校貴族》（Beverly Hills, 90210），劇中他飾演Dylan McKay，角色形象叛逆不覊，有指是參考了荷里活的經典浪子占士甸而塑造。

劇集大受歡迎，Fox電視台更準備召集全員拍攝6集的特別版，可惜就在宣布消息前一日，Perry便告入院，現未知計劃會否如期進行，但已肯定重組無望，銀幕上的Dylan McKay亦成絕響。雖然Perry一直活躍於電視圈，但亦有參與電影《第五元素》演出，早前更剛完成《荷里活殺人事件》（Once Upon a Time in Hollywood）的拍攝，與里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）結片緣。

重溫《Beverly Hills, 90210》的精彩劇照

+ 3 + 2