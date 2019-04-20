【閃亮人生．影評】同情亦是歧視　事主學會視若無睹才能重拾人生

《閃亮人生》作為一套最佳電影座上客，名列前茅的法國電影，近期推出美國重拍的版本，影迷期待之餘亦有猛烈批評的準備，結果美國開畫票房擊敗《水行俠》，對忠粉而言，這個2019版本他們收貨嗎？

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電影不是做格價，單憑新舊作比較，以看過舊作的先入為主心態去評價電影是不公道的。（2011年版《閃亮人生》劇照）

影迷着眼於《閃亮人生》的新舊對照，執着新作與舊作哪一個較好，畢竟看電影不是做格價，單憑新舊作比較，以看過舊作的先入為主心態去評價電影是不公道的。其實電影有青出於藍的需要嗎？電影有着本身作為經典的價值，看畢發現新版亦沒有潛越的意圖。

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在同一故事大綱下，新版導演刻意走輕鬆小品路線，奇雲哈特（飾阿豆）與拜仁鈞士頓（飾菲臘）的歡喜冤家組合火花十足，笑點明顯比舊作多，但取捨便是感動之情節被刪減，整個電影氛圍也是開心活潑的，好看與否，取決於觀眾持甚麼要求去看這電影。

隨着時代變遷，觀眾仍買「悲情牌」的帳嗎？電影原意是鼓吹關愛共融，給予殘疾人士支持，為更生人士製造真正的更新機會，而不是依賴官僚制度下提供的「假支援」。 在新時代下，大眾對殘疾人士和更新人士的了解已比往日的多，與其消費其慘況，大家更有興趣知道可做的實事是什麼。新版電影順應社會潮流，把故事着墨於兩個人積極改變的歷程。

不是每個人都樂於接受別人施予的同情。（2019年版電影劇照）

面對有需要的人士，導演鼓吹「視若無睹」，電影提醒我們所謂的歧視不單局限於言行上，單是以同情的視覺去看殘疾人士已是歧視的一種。同理心是好，但對方也有接受與否的權利，菲臘最介意的不是社會給予的生活障礙，而是別人的同情眼光，同情是屬於雙方的，有時候好心做壞事，就是源於你漠視了受惠者的感受。

阿豆之所以能獲得這份絕世荀工，就是因為他對菲臘的「慘況」視若無睹。而讓人生閃亮的方法，亦是要當事人對自己的「慘況」視若無睹，你才能重回正軌，重拾正常人所有的成功感。

別人沒有施加多餘的同情，自己對自身慘況視若無睹，才能令人生再次閃亮。（2019年版《閃亮人生》劇照）

電影最打動筆者的不是菲臘與阿豆的賓主情緣，而是菲臘與一名素未謀面女子的筆友關係。菲臘在病期間與一名女人維持親筆書信的關係，分享內心點滴並成為靈魂伴侶。面對是否應進一步發展──表達心跡和見面，菲臘抱有很大的懷疑，害怕破壞了這段剛剛好的關係。

癱瘓的億萬富翁和前科犯之間發生了有趣又感動的故事。（2019年版《閃亮人生》劇照）

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其實靈魂伴侶為何物？

有人覺得能和自己攜手走畢下半生的人，一定要是心靈同步率達百分之一百的靈魂伴侶。靈魂是一種奇妙的存在，不是能讓某人所能輕易領悟。其實靈魂伴侶是關於分享，而不是佔有。世上沒有與你絕對同步的人，妻子、朋友、筆友、兄妹，受制於身份，沒有人能完全坦誠地與你分享所有內心世界，然而亦正正其身份，他們能分擔你靈魂的不同部分，人之所以在你眼中擁有不同的身份，是因為不同身份皆發揮各自的作用。

菲臘的煩惱在於害怕與筆友走得愈近，已故妻子在其靈魂之地位會被逐漸取代，而筆友身份的改變，亦讓原有的一份坦誠變質。其實菲臘人生最後能夠閃閃發亮，不過是放下沉重的包袱，把靈魂開放讓大家來分擔而已。生命裏沒有誰必然需要取代誰，亦沒有特定的身份才能擔當靈魂伴侶的位置，何不讓別人走進生命點亮你的生命？

「每天照顧我的人是她，我不相信她，可以相信誰？」（《淪落人》劇照）

這正如香港電影《淪落人》的一席話：「你相信一個菲傭？每天照顧我的人是她，我不相信她，可以相信誰？」同是天涯，誰人也可以是你的淪落人，但首先是讓大家去共享你的世界。

閃亮的人生，終歸是靠自己還是別人？人生是否一趟單身的旅途，決定權在你手，但首先是你對人生有沒有心存再發亮的希望？

作者簡介：柳凝之

影評人、詞評者、愛情散文作家。相信愛情，因為比較幸褔。 傳理系碩士，廣告叛徒，現任品牌主理人，著有《太古坊的》。

作者Facebook專頁：柳凝之

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《閃亮人生》：閃亮終歸靠自己還是別人？」​】

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