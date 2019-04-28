【冷戰戀曲．影評】大時代苦苦掙扎的情侶　能否譜出幸福結局？

故事從1945年第二次世界大戰結束後展開，音樂家Wiktor（湯瑪斯高特Tomasz Kot飾）與擁有歌唱和表演天賦的少女Zula（祖安娜古莉Joanna Kulig飾）因緣際會在樂團相識，二人一見鍾情，當時戰事雖然結束，但歐洲卻夾於兩個意識形態之中，他們身處的波蘭落入共產主義統治中。儘管如此，也無阻兩人迅速墮入愛河，更相約逃離這種壓迫的政治氛圍，走到代表自由民主的資本主義一方，可是Zula並未應約現身，Witkor唯有孤身上路，之後兩人的離離合合亦由此展開。

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這段冷戰時期下的愛情故事以一首民謠《兩顆心》（Dwa Serduszka）貫穿，女主角每每在不同國度咏唱，歌曲便會隨着兩位主角的關係和所在國度有所轉變。在波蘭是打開兩人關係的連繫，可是當他們輾轉在法國打算發展事業，將之改編成法文和重新編曲為爵士樂後，反而成為兩人之間的嫌隙，這首戀曲見證兩人在跨國旅程的起跌。同時，他們雖然先後經歷逃離家鄉、回歸祖國，但在後二戰時期，他們並不是為了避開戰禍，只是國家和政治的意識形態無形中影響和拉扯他們的決定。

雖然不用面對戰火洗禮，但沒有煙硝的背後是無形社會氣氛的壓抑，需要流離失所，久久不能安居下來，這也是輕輕控訴當時的政治鬥爭。香港和台灣片名分別翻譯為《冷戰戀曲》和《沒有煙硝的愛情》可謂同時概括整部電影的脈絡。

男女主角受到社會氣氛的壓抑，需要流離失所，久久不能安居下來。（《冷戰戀曲》劇照）

電影同時反映歐洲各地處於兩大陣營之不同，波蘭在共產鐵幕之下，藝術空間被收窄，原來的樂團也要轉變表演模式，需要寫出和歌頌政權的曲詞，藝術表演淪為政治服務的工具。Witkor也因為否定這些藝術作品而出走法國，但總算找到可以稱心創作的地方，只是失去愛侶的日子還是覺得度日如年。相比之下Zula在樂團還算如魚得水，雖然表演題材離不開歌功頌德統治者，但生活似乎較為如意，同時受到不少稱許，然而，同樣缺乏伴侶的支持，一切也是枉然。

Zula雖然在樂團生活得如魚得水，但缺乏伴侶的支持，一切也是枉然。（《冷戰戀曲》劇照）

有人可能會覺得他們的想法和決定太「複雜」了，若然能夠逃離同時可以再次走在一起，為何轉頭又要分開，如果兩人生活簡單一點就行吧？但要細想一下，他們正正生活於艱難和荒謬的時代，本來的國家變得陌生，走到異地重過新生活也是困難。到異地生活看似能夠呼吸自由的空氣，但種種紫醉金迷的生活背後並非人人可以承受。就算藝術空間較為廣闊，但內心的不安和不適應不足以外人所道，自己生於斯長於斯的地方始終有所不同。當然他們最後互相的許諾既是動人也是令人痛心，可是在如此的環境之下，或許走到生命的「對面」是另一種出路，亦是大時代下的悲涼。

《冷戰戀曲》在短短88分鐘主要拍攝一對亡命天涯的情侶如何聚散，導演彭維彭域高斯基（Pawel Pawlikowski）沒有利用對白批判歷史，而是透過黑白畫面呈現冷冽沉鬱的社會環境，4：3比例的鏡頭也反映出人物的行動受到限制，其背後正是無形的政治壓力與不同形勢拉扯，而小人物似乎只能逆來順受，被時代巨輪無情地輾過，最終留下的，可能就是一段滿佈傷痕、唯美雋永的時代悲曲。

男女主角互相許諾的畫面既是動人也是令人痛心。（《冷戰戀曲》劇照）

內容提供：電影.宇言

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《冷戰戀曲》(Cold War) 【時代漩渦下的悲曲】」​】

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