【復仇者聯盟4】戰爭的結束意味一個時代的完結　保持沉默別劇透

「安靜」是我對這套戲影迷的唯一忠告。

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看前，要安靜培養情緒，務必只以剛看畢《復仇者聯盟3》的心情去迎接最終章，避免看多餘的網上資訊以防被劇透，我甚至建議入場前，乾脆先戒掉Facebook、 Instagram；離場時保持安靜，多餘的說話不要在廁所、電梯，甚至這個世界的任何角落講，這會害了你身邊正打算看的路人們；看後讓自己安靜，讓自己好好沉澱於這個十餘年的光映中，你需要好一段時間才能從結局中冷靜下來。

「安靜」是我對這套戲影迷的唯一忠告。（《復仇者聯盟4》海報）

同樣地，英雄是沉默的，Avangers 的演變是變得沉默的，每人也有故事，每人也有包袱，來到終局之戰，反觀第三集的聲勢浩大，這次你看見他們如何完成最後使命，結局也是默默地結束。

你需要好一段時間才能從結局中冷靜下來。（《復仇者聯盟4》預告）

顧名思義，《復仇者聯盟4：終局之戰》—— Marvel是一個局。自《Iron Man》（《鐵甲奇俠》，嚴格來講《The Incredible Hulk》才是第一套，但選角與往後故事有異幾得脫節）開始為英雄世界打開一片天空，各英雄電影環環緊扣，每集皆有彩蛋，雖偶有平庸作品（筆者不太欣賞《蟻俠2》），但每一部電影皆對這個結局有一定貢獻，若你可曾錯過某幾部電影，或忘記了，你對劇情和這結局的觀感會有極大的缺陷。

自《Iron Man》（《鋼鐵奇俠》）開始為英雄世界打開一片天空。（《復仇者聯盟4》預告）

筆者一直擔心Captain Marvel（Marvel隊長）的出現會逆轉劇情不突止，還會讓復仇者們裝了金手指般強弱不公，因為漫畫設定的她太不合理地強大。但今次導演又能順利的圓場，實屬高招。

筆者一直擔心Captain Marvel（Marvel隊長）的出現會逆轉劇情不突止，還會讓復仇者們裝了金手指般強弱不公，因為漫畫設定的她太不合理地強大。（《復仇者聯盟4》預告）

對戲迷來講，本是開局明朗，典型的英雄電影，但來到《復仇者聯盟3》先喚來一個困局：「原來英雄係會死㗎？」自古以來無一套英雄系列有如Marvel般黑色幽默，比《無雙》（或《非常嫌疑犯》）更反高潮，若《復仇者聯盟3》便是終極結局，這已經成為一套神作。若是從導演功名的立場來看，我會索性把第三集作End Game罷了。

若《復仇者聯盟3》便是終極結局，這已經成為一套神作。（《復仇者聯盟3》海報）

大家看《復仇者聯盟4》，抱着一種待救贖的心情，有人相信英雄會復活；有人認為Captain Marvel的出現是帶大家回到過去，我覺得《復仇者聯盟4》是為完整戲迷心中的英雄世界而設，今次這個結局你又真的「估佢唔到」，最後的三十分鐘是關鍵，不要因首個小時納悶而以為會失望，但首廿分鐘內的一幕又真的讓你驚喜得頭都甩埋。

我覺得《復仇者聯盟4》是為完整戲迷心中的英雄世界而設，今次這個結局你又真的「估佢唔到」。（《復仇者聯盟4》預告）

看《復仇者聯盟4》現場讓人想起看《反斗奇兵3》的奇妙畫面：在場男人落淚和拍掌，女人睇到眼都凸埋無從應付。男人的感動有二：一是有感於心中所屬英雄的殞落，看《復仇者聯盟4》像看賽馬直擊，哪個英雄會跑第一，哪個會墮馬，男人喜歡對號入座，電影商很懂得捉男戲迷口味，那套彩色與黑白的海報便是證據。

男人喜歡對號入座，電影商很懂得捉男戲迷口味，那套彩色與黑白的海報便是證據。（《復仇者聯盟4》海報）

二是男人明白那份損失。當你愈了解Mavel的電影，你自然愈清楚角色間的情意，半數人口的消失意味着某些角色的世界已經崩壞，例如鷹眼的遭遇是最令人痛心的。當你把角色與昔日故事串連了，那份傷感遠高於一個英雄的game over。

當你把角色與昔日故事串連了，那份傷感遠高於一個英雄的game over。（《復仇者聯盟4》預告）

至於這次有沒有英雄壯烈身亡了？我勸你不要給自己任何去廁所的機會。

我勸你不要給自己任何去廁所的機會。（《復仇者聯盟4》預告）

你上次講得出「視死如歸」這等肉麻字眼是什麼時候了？人大了把自己看得愈來愈渺小，不相信自己的能力，不相信自己對這個世界能負上任何責任。預告片中的一句「Whatever it takes」令人毛管戙，因為它喚醒了做男人的初心：曾幾何時我們不是會不惜一切去達到目的？「視死如歸」這句話太霸道，霸道得把大家帶回十餘年前第一次看《Iron Man》的熱血初心。現實中大家無法視死如歸了，看《復仇者聯盟4》是把感情投放，讓心中英雄去完成自己夢想的一個行動，感覺得很逆流大叔。

預告片中的一句「Whatever it takes」令人毛管戙。（《復仇者聯盟4》預告）

《復仇者聯盟4》的確是真．End Game了，把Marvel的curve停留在高處，然後來個絕育，最好的時光就定格在2019年。時代不同了，戲迷對英雄的要求已與昔日不同，今天的人崇尚的不是民族領袖，而是人民本身的集體意志；人愛看女權當道，不再是男性汗爾蒙作崇。英雄不再高尚，後Marvel年代——英雄世界的下一世代，指日可待。

《復仇者聯盟4》的確是真「點」End Game了，把Marvel的curve停留在高處，然後來個絕育，最好的時光就定格在2019年。（《復仇者聯盟4》海報）

作者簡介：柳凝之

影評人、詞評者、愛情散文作家。相信愛情，因為比較幸褔。

傳理系碩士，廣告叛徒，現任品牌主理人，著有《太古坊的》。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《復仇者聯盟4》：沉默是我最後溫柔」​】



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