【復仇者聯盟4】複雜的時空之旅　解析平行宇宙時間軸（含劇透）

《復仇者聯盟4:終局之戰》對一眾Marvel迷來說,既是最美的情書,又是最動人的結局。穿越時空之旅複雜的劇情,你又搞清楚了沒有?

(本文章只涉及電影宇宙,漫畫屬另一次元不在此論,另內含嚴重劇透,請量力欣賞。)

故事的開場戲是我意想不到的,隨之正式出場的Tony卻是不意外。由中學時代看《Get Backers》(閃靈二人組)已經知道,無論失去的是過去,還是未來,都要靠自己奪回。戲中提及許多有關時空的電影,不過沒有一部引起我的聯想,反而想起不少漫畫,例如《家庭教師Reborn》。

Tony Stark: I lost the kid. Steve Rogers: Tony, we lost

沒想到隔世重逢的對白竟然是這句。

《無限之戰》的片末暗示了下集必然擔綱主角的角色,包括雷神、Rhodey、火箭熊、Hulk、Natasha、隊長,還有在泰坦星的Tony和Nebula,以及歸隊的鷹眼和蟻俠。片長181分鐘,減去30分鐘終戰,即用近150分鐘來為劇情延續做鋪墊是非常冒險,卻是十分值得的。

《終極之戰》中,編劇令Quill(被觀眾砲轟為上集最大戰犯,今集也沒有為他平反)和雷神形象崩壞。由一開始到蟻俠登場30分鐘前,初代英雄無一不陷入深淵中,有人稱這是「回人」階段,全部英雄都打回平凡人。除了Natasha,她是唯一在基地堅守住崗位的英雄。

經歷「回人」階段的英雄們終於集結在一起,踏上時光旅程找無限寶石。(《復仇者聯盟4》劇照)

And even though they're gone......Now, I'm still trying to be better.

初次看《終極之戰》,就肯定自己會為Natasha再看這部電影一次,當時完全無法理解為何編劇要她死,完場後心情久久未能平復。直到第二次看,才靈光一閃想通了原因。Marvel系列十年來由Tony開始其實至今一直貫徹親情的主題,就像本集雷神投入母親的懷抱、Tony和父親討論對孩子的教育。Natasha對聯盟的成員來說像家人一樣重要,怎叫人不為她的犧牲而崩潰,而且相信她在回到過去之前早已有犧牲的打算。

Natasha早已視復仇者成員為家人,甚至為了這個「家庭」犧牲自己。(《復仇者聯盟3》劇照)

如果說飾演Tony的RDJ(Robert Downey Jr.)是「Legend of Marvel」,那Natasha就是初代Avengers的Bifrost(彩虹橋)。Avengers系列中,她穿插在22部作品中的次數是最多的,十年來所有重要的主線她都有參與。的確,神盾局局長Nick Fury是組成聯盟的主要推手,但真正令團結眾人,和每個成員幾乎都保持親密的關係的只有Natasha。「漫威第一女神」,Natasha是當之無愧的。從前我只知道黑寡婦是前蘇聯一個間諜兼特工,擅長滲透策反,以最低成本瓦解幫派、組織。自從Natasha加入Avengers後,一直都是最謙卑地維繫的這個有如家庭的團隊,貫徹了「whatever it takes」。即使復仇者聯盟未來變得更強大,但沒有Natasha、Tony和隊長的團隊並不會完美。

說起劇本,它最厲害的地方就是能保持原來主線的發展,又能帶出不同主角屬於自己的故事。

Five years ago, we lost. All of us. Today, we have a chance to take it back. Steve Rogers

雖然許多人都預測過回到過去的情節,但應該沒預料到劇情會如此精彩。當中最精彩的莫過於雷神回去Asgard取無限聖石的部分,一句「看來你在過得不好」已是《雷神》系列的hook line。雷神母親告訴他:「Thor. The measure of a person, of a hero is how well they succred at being who they are.」總結「回人」的階段,而這句話也只有Natasha做到。

雷神母親鼓勵他是時候要做自己了,而不是去做該成為怎樣的人。(《復仇者聯盟4》劇照)

講到時光旅行入面最定格個位就非屬。時光旅行中最特別的莫過於卡特莫隔着窗簾和玻璃出場那一幕,一句對白也沒有,卻是無聲勝有聲,震撼得令我想一看再看。

時光旅行之前,他們先要解決一些技術困難。

今集時空的設定會影響Marvel未來十年的方向,於是編劇設計了Mobius strip(莫比烏斯環),就是3D模擬逆向圖,這個單單出現數秒的「假科學」主導了全集的邏輯。我不打算和大家斟酌在電影的bugs,我想最大的bugs就是老謀深算的Thanos,說過沉溺在過去的光榮就創造不出其他新的可能性,竟然會覺得既然2018年的自己會勝利,那2014年的自己也可以穿越到2023年打敗復仇者聯盟。

莫比烏斯環的用意是除了在時光旅程中死去,否則都可以回到2023年(視乎需要多少時間),過程中所改變的都不會被過去改變,得以延續。意思是無論在環裏任何一個時間點出發,都可以回去原點。這個環看似立體,其實只有一面。簡單來說,在莫比烏斯環的設定下,Marvel今集利用了多元空間,同時盡力設限令今集以前發生的事都可以用單元時空解釋,而不衍生平行時空之說。如果用平行時空來解釋,整個劇本就失去意義,亦沒有邏輯可言,就好像客串其他時空的電影一樣,而古一也不必和Hulk說那麼多。最重要的是,這樣的話更本不需要還石,留下不同的平行時空日後再發展其他故事不是更好嗎?例如Thanos帶領軍隊從2014年來到2023年的時候,復仇者已經拯救了或創造了一個時空是沒有Thanos的,那所有人也不需要死,或者這才是奇異博士所說的一千四百萬分之一的可能。

看過編劇的專訪就可知道,他們不用Time Stone來穿越是怕製造不可逆轉的情況,然而用莫比烏斯環這個解釋同樣欠缺說服力。

鷹眼和黑寡婦Natasha回到Vormir看,見靈魂寶石的守護者Red Skull。(《復仇者聯盟4》劇照)

上集最高潮的地方莫過紅女巫以復仇女神的姿態,狠狠地打倒Thanos。可惜的是,今集除了這一幕,就只有另兩個連續的定格畫面:隊長「You are not alone」史詩式背影和奇異博士打開傳送門,召喚千軍萬馬。平心而論,電影由開始到結束,都讓人有一種節奏過急的感覺,完全不知終極之戰會如何開始,只是不斷互相爭奪着手套,最後Tony一下移形換影把手套搶回來就贏了。

今集復仇者聯盟回到2012年的紐約之戰。(《復仇者聯盟1》劇照)

令人疑惑的是:由三巨頭大戰Thanos、到奇異博士打開傳送門、集結復仇者之後,為何不讓鷹眼找個地方偷偷把無限手套藏好,還要傳給黑豹要他單獨傳走?當時復仇者聯盟正士氣高昂,集眾人之力先打敗Thanos再慢慢還石也不遲。既然讓五年前消失的人回來的目標已經達成,為何還石要急於一時?如果這樣編劇的話,終戰又可以多拍十五分鐘,好讓不同角色都有更好的發揮,不用可憐地淪為背景。畢竟下次再有如此鼎盛的陣容,不知會不會是十年之後了。隊長也由28歲拍到37歲,都還沒有結婚(反而是Quill娶了阿諾的女兒)!

許多人都說Tony的死是不必要的,劇情根本不需要,只是Marvel想讓故事變得感人。全片只有兩個英雄犧牲,但Natasha和他的死完全不同性質。正如之前所說,Natasha是有她的脈絡,同時也推進了劇情發展,可謂合情合理。Tony的死是因為戲外的脈絡,為了讓戲外也有個完美的句號,自然戲內也要配合。Tony開始的這一切,最後也必須由他終結。

雖然Tony最後的結局是死亡,隊長卻是開放式結局。這是編劇說的,因為這又涉及電影邏輯。想想Hulk跟蟻俠和Rhodey解說時光旅行的話:

If you travel to the past, the past becomes your future. And your former present becomes the past. which can't now be changed by your new future

隊長在歸還寶石後,選擇在1970年代再次展開新生活並結婚。(《復仇者聯盟4》劇照)

於是,他們要回去不同的時空,集齊寶石來改變現在的未來後,要將寶石歸還避免影響時空線。編劇這個安排就開放了至少兩種可能性:第一是隊長回到過去後,選擇和舊情人卡特相守一生時產生了平行時空。隊長從新的平行時空穿越回來,那個時空很可能由第二個人接手做隊長,老隊長遞盾給獵鷹時才會答:It isn't。

另一個解釋是隊長回去後,依然和卡特相戀(可能製造出平行時空),沒有再次穿越並活到2023年。即是在2023年隊長回到過去之前,一直都有兩個隊長。這個說法在莫比烏斯環之下是說得通的,亦為大眾樂意接受的理論。

隨住落幕,部分人的故事完結了,部分人還沒有完,他們精彩的故事這才要開始。最後,我想這句話再一次掉念Natasha:

Natasha: We found something. A chance, maybe… Clint: Don’t. Natasha: Don’t what? Clint: Don’t give me hope. Natasha: I’m sorry I couldn’t give it to you sooner.

「See you in a minute.」(《復仇者聯盟4》劇照)

作者簡介:謝信

【編按:文章題目為編輯所擬,原題為「【劇透慎入】復仇者4故事終了?部分人是,部分人不是。」

