【復仇者聯盟4】終局之戰終結十年佈局　各方面均圓滿落幕之作

漫威電影復仇者系列完美落幕。我這篇影評足足遲了兩個星期，遲到總比沒到好，就像最後一幕大戰，所有藉Dr.Strange傳送過來的戰友，遲到，總比沒到好。

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End game，又名終局之戰，終了誰人的局？終了所有相關人士的局，鋪陳十年，由Ironman到2019年，這系列也由Ironman劃上句號。Thanos再也不會出現，他所謂不可逆轉的一千四百萬個結局裡面，由復仇者聯盟勝出的唯一奇跡出現了。這齣戲作為收尾之作，我原本認為是合格之作，即會打6、7分左右，但沉澱數日過後，我決定大膽打個8分下去，原因很簡單，雖然有很多沙石可以挑剔，但這部戲確實圓滿了一件事，同時也有所突破。

這幕很有太空電影感。拍攝得很好。（《復仇者聯盟4》劇照）

圓滿的是，各個超級英雄由以往鋪墊，到了今集終於成為了完整的人，當中最佔戲分的Ironman落得一個淒美的圓滿結局。他由獨立電影開始已經樹敵無數，為人自我中心，不太理會他人感受，但這形象經歷之前不同電影已經逐漸軟化，來到這一集，他回到過去面對父親，來了一個真誠擁抱，兩人大談「湊仔經」最後大戰又犧牲小我，完成大我──可見Tony已經成了一個圓滿的人，他懦弱、他掙扎，最後他還是做了這樣的決定，讓我淚灑當場。

Ironman難逃一死的命運。（《復仇者聯盟4》劇照）

反而讓我感到不再立體的是美國隊長，或者有人一向覺得他是離地的人，只是一個盲從原則的正義撚，什麼都要參一腳。我之前喜歡美國隊長，不是因為第一美臀，而是他很有願景很有理想，他那種領導能力和團結團隊的精神，實在讓人心悅誠服。然而經歷多集推進之後，美國隊長的形象似乎未有再深化下去，他依然是劇本描繪出來的一個人物，就像我們看《射鵰》的郭靖一樣。

美國隊長可以拿起雷神鐵鎚後戰鬥力大增。（《復仇者聯盟4》劇照）

至於其他角色我不太著墨了。

另一樣想談論的，是這電影不「Marvel」。學其他作者粗略推斷，150分鐘的文戲，處理得非常有化學作用，它處於一個似四不象，卻又不是四不象的狀態，觀眾會投入看戲，卻又有些少抽離感，即開場鏡頭運用像Interstellar，及至Antman出場變了幽默電視劇，時空一轉，美隊與Tony回到1970年，又變成了文藝片，最後回顧美隊在過去與伴侶跳舞一幕又變了另一種格調。這部電影糅合了很多風格卻能共冶一爐，同時劇情推進又不疾不緩，無論是鏡頭、情節推進、音樂各種技巧上，也是圓滿了Marvel電影。

Tony與Steven一起回到1970年代。（《復仇者聯盟4》劇照）

英雄落入淒美結局，犧牲與死亡，證明了英雄也只不過是人，他們也有自己軟弱一面，有陰暗面。或者有不少人接受不了美隊變老、Ironman壯烈犧牲、Natasha死去的事實，然而他們終歸也是人，也是會死。就算是神，也會死亡。英雄電影除了華麗特效場面，一堆滿足官能刺激的故事劇情，要挖掘深度就在那種英雄尋找自我過程裡面發展。每個男人心中都有一個英雄，他們都想自己成為那一個英雄，而復仇者聯盟系列裡面這麼多鮮明角色，就有不同個性讓觀眾、粉絲代入，與角色一同成長。可以說，這系列的終結，也是圓滿了觀眾的成長、尋找自我過程。

十年前看漫威電影，可能還是小男孩，十年後的今日，可能已是事業初成的男士；十年前可能是職場小薯單身狗，十年後可能已經是獨當一面成家立室的男人。十年人事幾番新，借用土炮劇集一句明言：「人生有幾多個十年？」

在這裡不談什麼政不政治正確的突兀場面了。十年前後，有沒有成就一個更好的自己？有時候，要做的話事情總不會太遲。讓我們成為更圓滿的自己，共勉。

每個粉絲看完復仇者4之後必定淚流滿面。（《復仇者聯盟4》劇照）

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「復仇者聯盟4：終了十年佈局，圓滿落幕」​】

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作者簡介：清君

中文系畢業生，任職過出版編輯及網絡編輯，專寫關於本土創作、傳媒、出版、文學等話題。不善交際的小毒男一枚。

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