【殺神John Wick 3】痛快的暴力美學　廢話不多反而有新鮮感

最近由奇洛·李維斯主演的電影《殺神John Wick 3》（John Wick: Chapter 3 – Parabellum）在香港上演。《殺神》到底是一套什麼電影呢？中文譯名已經將大部分的內容概括了出來。就是一個「殺」字。

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整套電影，甚至是整個三部曲，我們都可以看到John Wick用不同的技巧擊倒敵人。然而，每一套電影總要有它的背景故事，去賦予主角殺人的正當性。很多電影在交代殺人理由的時候，總是過於冗長。令人總有一種感覺，「啊，說了那麼多，你終於殺他了」。誠然，作為一個擺上大螢幕的作品，向觀眾傳遞「生命可貴」這種正確信息，是理所當然的。但是對於觀眾而言總是有一種疲勞。就好像《無間道》中的陳永仁，說了很多「因為我是一個警察」都沒有動手。最後就被劉健明一槍打死。偶爾來一套廢話不多，一上來便動手的電影，對於觀眾而言，可以說是有一種別出新裁的新鮮感。

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這種廢話不多，見面便殺的電影風格被稱為「暴力美學」。典型作品有《標殺令》（Kill Bill）講的就是一個復仇的故事。開始沒有多久，剛剛才甦醒的主角便殺了幾個人。稍作休息之後，主角就開始了她血流成河的旅程。當年電影一出，廣受好評。在IMDB獲得8.1的評分。正正就是它這種爽朗的風格，沒有一刻的遲緩留下讓觀眾思考的空間。觀眾也不必思考，因為都是在殺。故事是什麼？新娘的復仇？不重要吧，我只是想看她在那裏草菅人命！

暴力美學代表作之一，《標殺令》主角殺得血流成河。（《標殺令》劇照）

哪怕是一款遊戲，它也會告訴玩家遊戲的背景。就如《三國無雙》都會告訴玩家主角是在為了大義、鬼神或者天下而進行殺戮。但有好多玩家，包括我在內，每當到劇情部分都會不停跳過。那些說辭聽上去不是正義凜然得如同拙劣政客在荒誕劇中台詞，就是大奸大惡得如同禽獸作惡的宣言。既不合人性，也不合歷史。然而《殺神》的第一集，John Wick殺人的理由就很隨便。愛犬被殺，於是便要將別人整個集團連根拔起，見人殺人。相信愛護動物協會的朋友對這個理由十分滿意。甚至有網友揶揄這套電影應該命名為《一條狗引發的血案》。話說回頭，我進戲院看John Wick不是就是看他殺人嗎？如果要聽他說三道四，我跟香港的人大政協有什麼區別？

John Wick因愛犬被殺，於是便要將別人整個集團連根拔起，見人殺人。（《殺神John Wick》劇照）

其實這類型的電影可以說是十分討喜，儘管可能過於血腥暴力。但主角出手之前的喋喋不休已經嚴重影響到觀眾的觀影體驗。記得大熱的《一拳超人》中當反派波羅斯開始如同其他動畫般在講述自己人設的時候，琦玉就霸氣說出一句：「講咁多廢話，咁就完啦？你仲打唔打？」真的，有時作為觀眾，真的不想看到那些人物在嘰嘰歪歪，說着那些無關痛癢的不知所云。尤其是反派，要知道很有可能過了這一集你就會在劇中消失，沒有人想知道你的生平經歷！

琦玉霸氣說出：「講咁多廢話，咁就完啦？你仲打唔打？」（《一拳超人》劇照）

你唯一可以做的，就是為觀眾轟轟烈烈地打一場！

內容提供：大佬文化.堂

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「如何正確觀看《殺神》？」​】

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