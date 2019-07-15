【反斗奇兵4．影評】完美承接十年前三部曲　屬於胡迪的故事

時光飛逝，一轉眼我們看着安仔告別玩具們已經過了將近十年，我想，對很多人來說，2010年的《反斗奇兵3》已為此系列畫下一個豐沛且飽滿的句點，但我們依舊想念着胡迪、巴斯以及這一群玩具好友們，因此當《反斗奇兵4》的消息一釋出，可以想見有多少人為此在心裏歡呼尖叫着。

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然而另一方面，我們不免也稍稍擔心，在這個完美三部曲的故事之後，我們真的有需要另一部《反斗奇兵》電影嗎？而這一部續集會否影響了我們對於此系列的美好回憶？我想這樣的忐忑心情，或多或少是你我進戲院前的心情寫照。

約十年前的《反斗奇兵3》是安仔與胡迪的故事尾聲，這一次《反斗奇兵4》是胡迪自己的故事。（《反斗奇兵3》劇照）

所幸，在我們期盼之下，《反斗奇兵4》完全符合我們的美好想像，他在承繼優良基因的架構之下，開創出不同過去的風格與挑戰，並且形塑出更棒的角色深度。即便先前三部曲已趨近完美，但這部續集卻讓這個故事更為完整，且生成更多可能。

「你知道你有多幸運、你是寶妮的玩具，會為她製造更多美好的回憶！」

「下？什麼？」

一如我們所熟悉的《反斗奇兵》電影，小巧精緻的篇幅中再次以一場救援行動為主軸，帶着我們從玩具的視角出發，每一個房間、每一個庭院都可以是一場冒險，然而這並不表示本集是沒有必要的老調重彈，故事一開場就閃回過去片段帶出本已消失的重要角色，製造懸念的同時也開啟我們對於空白的想像與好奇，接着是這次加入的新角色小叉，他原本是一隻拋棄式餐具，但因為寶妮對玩具的愛與依賴而有了生命力，藉由這樣的角色為媒介，讓本集有了不一樣的論述空間，也帶出更為豐富的笑料。

新角色小叉。（《反斗奇兵4》劇照）

不同以往的是，這次在笑點創意的運用上更為大膽，不僅惡搞了「玩具會動」這件事本身在現實生活中的驚悚元素，新加入的配音陣容像是為小叉配音的托尼．海爾（Tony Hale）、「阿奇與阿皮」的佐敦．比爾（Jordan Peele）和基根．米高．奇（Keegan-Michael Key）以及最讓人難忘的奇洛．李維斯所詮釋的勁爆公爵，都為新角色注入滿滿的喜感與活力。最重要的是，在簡單明快的節奏與精采刺激的冒險之中，我們還能與角色一同思索並成長着，這也是我們最熟悉、也最喜愛的反斗奇兵電影樣貌。

由奇洛李維斯配音的勁爆公爵。（《反斗奇兵4》劇照）

1995年《反斗奇兵》的製作完成了史上第一部全電腦動畫的時代啟程，至今跨越了25個年頭，整個系列彷彿就是彼思動畫製作室的動畫技術里程碑，因此在睽違9年的最新續集，勢必會有更為精緻動人的玩具世界呈現給大家，不管是隨着每個玩具角色的材質與構造去打造出來的角色運動模式，到場景的擬真再進化，我們看動畫的視野角度已漸漸從本來會邊看邊思考「這個東西有多麼逼真」，轉變成在觀影過程不會再下意識地去思考「這個東西是真是假」這件事，而是沉浸在故事節奏裏，那些房間裏的大小物體、熱鬧的遊樂園以及懷舊感十足的古董二手店，一切都是那麼地合理與自然，而首次的擔綱執導的導演喬許科雷（Josh Cooley），不論是在節奏亦或是場面的調度上以及對於角色的喜愛與了解，都漂亮地撐起彼思的金字招牌。

我們看動畫的視野角度已漸漸從本來會邊看邊思考「這個東西有多麼逼真」，轉變成在觀影過程不會再下意識地去思考「這個東西是真是假」這件事，而是沉浸在故事節奏裏，那些房間裏的大小物體、熱鬧的遊樂園以及懷舊感十足的古董二手店，一切都是那麼地合理與自然。（《反斗奇兵4》劇照）

打開你的眼睛呀，胡迪。外頭還有非常多的孩子，有時候改變不見得是壞事。

如果說《反斗奇兵3》是彼思溫柔地將安仔推向人生的下一個階段，那麼《反斗奇兵4》就是屬於胡迪的成長篇章，在述說成長與告別之後，本集跳脫出「受寵或被遺棄」的驚慌失措，重新檢視身為玩具的意義，小叉的存在以及牧羊女寶貝（Bo Peep）的回歸，引領胡迪思索着玩具之於小孩之間的關係，過往一直身為安仔最愛玩具的他在這次真正遭遇到身分的轉變，寶妮就像是一般的孩子一樣，每個階段會有專注喜愛的新東西，因此不再被孩子的熱情所注視的胡迪，也終於有機會聽取內心真正的聲音，而做出不同以往的選擇。

不再被孩子的熱情所注視的胡迪，也終於有機會聽取內心真正的聲音，而做出不同以往的選擇。（《反斗奇兵4》劇照）

她會沒事的，寶妮會沒事的。

身為胡迪身邊最好夥伴的巴斯，從首集開始就一同經歷諸多冒險，這位被設定來自外太空的太空騎警，或許平常有些短路、無厘頭，然而這樣的他卻擁有着無比強大的勇氣與忠誠，必要時總是可以做出重要的貢獻，儘管這次因為新舊角色的加入與回歸而少去了些許篇幅，依舊有着重要的時刻，在最終面對不捨過去的胡迪，只用了一句話就給予其強力且溫暖的助力，也構成本片的最美時刻。

在最終面對不捨過去的胡迪，巴斯只用了一句話就給予其強力且溫暖的助力，也構成本片的最美時刻。（《反斗奇兵4》劇照）

去吧我的朋友，分開也許使人不捨，但無須悲傷，我知道這會造就更好的我們，所以聽從內心的聲音大步向前，飛向那耀眼無垠的未來吧。

評分：9.3/10

最後，本集在片尾畫面之後還有令人會心一笑的小巧思，如果不趕時間的話，請務必看到最後喔！

作者簡介：裴小裴的電影murmur

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【影評】玩具總動員4---聽見內心的聲音」​】

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