春夏被迫素顏出席廣電局講座　嚇親網民：直頭精神萎靡不振

內地演員春夏憑《踏血尋梅》「王佳梅」而為人熟悉，不過這位「90後」影后，近日在內地出席國家廣電總局活動時，就似乎來了一個「大變臉」，網民紛紛表示完全認不出她。 據知，內地這個講座要求演員要素顏出席，而春夏似乎相當聽話，但零妝容的她現身卻嚇倒了不少人。

內地演員春夏憑《踏血尋梅》「王佳梅」而為人熟悉。（《踏血尋梅》劇照）

現年26歲的春夏，在2015年憑銀幕處女作電影《踏血尋梅》中，飾演「王佳梅」一角，獲得不少影迷認識，更贏得了香港電影評論學會大獎及香港電影金像獎最佳女主角。提到女星大變臉、素顏的話題，其實春夏曾於去年接受美妝品牌無底妝上鏡的挑戰，當時春夏的樣子跟平日比起來，可能只是膚色未夠均勻，差別不算大。

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不過，日前幾百名內地演員，出席國家廣電總局的舉行的「加強意識形態建設 引領時代文藝新風」為題的教育專題講座，春夏就被發現樣貌與平日，差別極大。到底發生了甚麼事？

該會議以全體人士唱國歌為開始，演員林永健在席上帶領其他演員念出「從業者自律誓詞」，例如：維護黨的領導和國家利益、不發表或傳播損害黨和國家形象的言論等。

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網民：春夏殘到認不出來

春夏、《延禧攻略》的聶遠、楊紫、張凱麗、陳寶國等過百位演員都有出席活動。據知，演員被要求素顏出席活動，這點相信春夏就非常聽話。從相片看來，她的確零妝容出現。不過，她的素顏照就嚇倒了一眾網民，「外表殘到認不出來」、「先不說她素顏如何，她的精神太萎靡不振！」

又有人指春夏是時候要在保養方面做更多，要做更多抗老的工作。有網民亦笑指，春夏實在太誠實了吧，即使大會要求要素顏，身邊的演員似乎都有化上淡妝示人，所以奇怪春夏的素顏是哪個水平？又直指女藝人出席活動，不應以這個面目不示人吧！