【 魔域戰記】女主角為自由抗爭　網民：樣子好似呢位著名演員

《Abigail 魔域戰記》（Abigail）講述一個城鎮，自古以來政府瞞騙市民為了防止他們感染某種致命病毒，所以嚴密封鎖邊界。女主角阿嬌的父親在她小時候，不幸「染病」而被捉走，她長大後才發現政府高壓管治，背後是隱藏著一個個謊言。 女主角阿嬌是由東歐美女Tinatin Dalakishvili主演，這位影壇氣質新星十分觸目，絕不能忽視，她更被指外貌和成名路都似足以下這位著名演員。

Tinatin Dalakishvili主演《Abigail 魔域戰記》中一位覺得反自由無價，用魔法去抗爭的女神。（《Abigail 魔域戰記》劇照）

這個城鎮活在一個百年的謊言之中

《Abigail 魔域戰記》講述阿嬌（Tinatin Dalakishvili飾演）所居住的城鎮活在一個百年的謊言之中，一直以來被政府嚴密封鎖邊界，聲稱是為了防止市民感染某種致命病毒。阿嬌的父親在她小時候，不幸「染病」被捉走，只剩下她與母親相依為命。

阿嬌長大後希望救出父親，直至遇上革命軍貝爾，阿嬌發現城市充斥着不可思議的魔力、精靈及一群可操控魔法的「天才」。他們漸漸發現原來政府封鎖城鎮邊界的政策是囚禁市民的策略，致命病毒也是為了瞞騙市民有魔力存在的謊言。

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Tinatin飾演用魔法抗爭的女神

阿嬌身上的魔力逐漸被喚醒，而Tinatin正正就是飾演這位用魔法抗爭的女神。她因為革命軍的身分被政府追捕，卻深信自由無價，她堅持只有挑戰政權勢力，才能有更好未來，也是唯一可以找出父親下落的辦法。

現實中這位影壇新星Tinatin來自格魯吉亞，五官標緻，樣子有氣質，絕對是位東歐美女。她17歲就入行做模特兒，曾經登上潮流雜誌《Vogue》的封面。

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戲中的女主角阿嬌，爸爸小時候就因「染病」，被強行帶走。（《Abigail 魔域戰記》劇照）

網民：似足《生化危機》的Milla Jovovich

Tinatin現年28歲，她沒有接受過與表演相關的教育，原本是一位設計師。入行做model之後，她拍過幾部廣告，之後有格魯吉亞的電影導演注意到這位女生，期後她參演過幾部短片，也有被看中拍過驚悚片。

有影迷更指出Tinatin樣子和成名之路都跟《生化危機》系列女主角美娜祖華維茲（Milla Jovovich）很相似，Milla也是一位由model成功轉型做演員的女星。

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Tinatin係百變女生 仲有好多性格紋身

導演Aleksandr Boguslavskiy亦都表示一早就覺得Tinatin是演出阿嬌的最適合人選，「早就想跟她合作，還花了一些功夫才找到她。」Tinatin現實中也是個百變天后，經常轉換不同的造型、髮型和髮色，也有不少紋物。Tinatin就表示，她熱愛新事物，「每次拍完一部作品，我都想換髮型或髮色，我覺得這點可以幫助我走出不同角色。」

東歐美女Tinatin Dalakishvili相當有氣質，更有影迷指她與《生化危機》系列女主角美娜祖華維茲（Milla Jovovich）樣子有點相似。（《Abigail 魔域戰記》劇照）

影迷：電影讓他想起香港近日的社會事件

除了電影的年輕女主角受到矚目，其情節也引起網民熱烈討論。電影預告以愛爾蘭樂隊The Cranberries名曲《Zombie》作背景音樂，有本地以及台灣的影迷看過預告後都指，戲中情節讓他們聯想起香港近日的發生的事情。事關最近有香港市民，為了反對逃犯條例的修訂、追求民主自由等訴求而走上街頭抗爭。

有戴著面具的巡查人員，在城鎮監視著人民。（《Abigail 魔域戰記》劇照）

帶着面罩的巡邏員隨機抽查民眾

而戲中有幾幕就提到魔法世界裡的能力者被監控，民眾在街上隨時可以遇到為政府做事、帶着面罩的巡邏員，在城市的各個角落隨機地揀人來做「檢查」。萬一被發現擁有「魔法能力」的跡象，就會被強行捉走。整個城鎮的消息都被封鎖，限制出入境，最後更有人民穿起黑衣上街，又在公眾地方擺放悼念圖。電影將會在9月12日在香港上映。