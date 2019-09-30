機場UA正式結業平價IMAX戲飛成絕響　受禁制令影響8月中停運至今

早前宣布重開東涌東薈城戲院的UA院線，今日在官方網頁便宣布機場UA營業至昨日（29/9）正式暫停營業。其實機場UA早於年中已傳出因要配合第三跑道興建，二號客運大樓將會重建，而位於二號客運大樓的戲院亦將營運至第三季。

UA院線在網頁公布機場UA結業。（網上截圖）

不過由於反修例示威延續至今，亦不時有示威活動在機場進行，機管局早在8月14日，申請到臨時禁制令，規定進入機場客運大樓的人士需要向保安出示護照、機票或登機證等文件。戲院亦宣布即日起暫停營業，直至另行通知，令停業決定提早進行。有影迷得知消息後表示失望，因為機場UA是全港IMAX戲院中，票價最平的一間，大約港幣$120 - $140元就有交易，而且人客流量較少，往往是大熱電影撲飛的最後防線，現正式結業可謂非常可惜。

機場UA IMAX 2012年起營業，提供全港最大的IMAX銀幕。（網上圖片）

機場UA IMAX戲院位於香港國際機場二號客運大樓，2012年7月5日正式開業，設有全港最大的IMAX銀幕。同時亦有4D超立體巨幕影館（4D Extreme Screen），在欣賞立體影像時，亦能同步感受與劇情同步發展的7種感官效果，包括風吹、雪飄、水濺、泡沫、煙霧、閃光和氣味，讓觀眾置身現場一樣。