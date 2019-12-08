【返校．影評】回溯台灣白色恐怖歷史　女人嫉妒心同樣可怕？

或許是剛好在這個時局吧，又或許，我們已經許久沒有看到一部如此令人振奮的台灣電影，因此《返校》的出現，才會顯得如此耀眼，這紮紮實實是一個屬於台灣的故事，在心理驚悚類型的包裝下，描繪出那段埋藏在歷史洪流下的共同記憶，當然電影所訴說的，依舊是人心，有令人喘不過氣的壓迫，也有情感的酸澀與理想的追求，以及不能被遺忘的自由初衷。

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儘管不盡完美，但《返校》絕對是今年必看的電影之一，它讓我們在這個混亂的時局中，想起我們必須要堅持的理由，與持續下去的力量。

這紮紮實實是一個屬於台灣的故事，在心理驚悚類型的包裝下，描繪出那段埋藏在歷史洪流下的共同記憶，當然電影所訴說的，依舊是人心，有令人喘不過氣的壓迫，也有情感的酸澀與理想的追求，以及不能被遺忘的自由初衷。（《返校》劇照）

改編自赤燭遊戲製作的同名作品，也是第一部台灣遊戲改編作品，《返校》受矚目的程度自然不在話下，當然對於影迷來說，先前實在有着太多太多失敗的電子遊戲改編電影案例，因此要如何在電影影像與遊戲原著之間取得平衡，永遠都是首要難題，然而首次執導長片的徐漢強導演表現着實令人驚艷，身為狂熱遊戲迷的他清楚了解到電子遊戲與電影影像之間敘事轉換的必須，一開場即以簡單的幾幕及人物描寫勾勒出當時的肅殺背景與角色特性，三單元的框架搭配着夢與現實之間的虛實交錯，讓我們隨着故事的推進漸漸拼湊出故事的形狀，以及致敬橫向卷軸的運鏡，不僅在敘事上成功擷取出遊戲中的解謎元素，更是許多專屬於遊戲迷的彩蛋體驗，另一方面也結合了電影影像特有的正反敘事，伴隨全片的懸念感使得沒有玩過遊戲的影迷也能輕易融入其中，而提到美學，本片美術團隊在場景上的用心與高度還原，諸如禮堂、廢棄教室與防空洞等等，營造出揮之不去的壓迫感，讓我們感受到製作團隊對於作品的熱情與熱愛，光是場景就足以讓人不寒而慄，更是讓全片驚悚程度升級的重點要素。

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+ 8 + 7 + 6

人不是應該生而自由嗎？不就是看幾本書而已，為什麼會變成這樣？

而本片的驚悚程度並不在於幽魂鬼怪，而是在於大時代下的感同身受，以及人性之間的猜忌、迫害與無奈，《返校》的難能可貴在於導演徐漢強並沒有死命地摳着歷史的傷疤，你可以說他很大膽，敢去觸碰白色恐怖這許多人避之唯恐不及的議題，但他並沒有消費、甚至去操弄政治意識這一塊，人與自由，就是《返校》的敘事核心，沒有刻意的強調與貼標籤，而是讓我們見證在這樣的時空之下，我們的行為與時代之間的交互影響，讀書、評論甚至是情感的傳達，這些在現今的我們習以為常的事情，在當時卻足以成為牽連眾人的可怕後果，而我們就這樣跟着方芮欣與魏仲庭的視角，看着追求思想自由的箝制、看着妒意滋長為地獄的惡火，它燒毀了翠華中學的一切，也漸漸吞噬了銀幕這一端的我們。

我們的行為與時代之間的交互影響，讀書、評論甚至是情感的傳達，這些在現今的我們習以為常的事情，在當時卻足以成為牽連眾人的可怕後果，而我們就這樣跟着方芮欣與魏仲庭的視角，看着追求思想自由的箝制、看着妒意滋長為地獄的惡火，它燒毀了翠華中學的一切，也漸漸吞噬了銀幕這一端的我們。（《返校》劇照）

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+ 17 + 16 + 15

你的責任就是活下來，記住這裏的一切。

身為90後世代的我們，實在很難想像，就在距今不到50年前，在我們生活的同一塊土地上，瀰漫的是截然不同的凝結壓抑與思想箝制，平凡而自由的活着竟然是奢侈的理想，或許有人會覺得本片就收在未知虛實的開放性結尾會更有力道，但《返校》從來就不是要成為那樣炫技的作品，我更喜歡他最終補足的一段，他讓我們知道在幽暗到底的盡頭，只要不放棄，還是有機會尋得微光，並且溫柔地提醒着我們，現在所呼吸到的自由，代價是無數寶貴的血汗與生命的吶喊，千萬不要因為我們生來就擁有而視為理所當然，要珍惜，也要接手守護。

讓我們知道在幽暗到底的盡頭，只要不放棄，還是有機會尋得微光，並且溫柔地提醒着我們，現在所呼吸到的自由，代價是無數寶貴的血汗與生命的吶喊，千萬不要因為我們生來就擁有而視為理所當然，要珍惜，也要接手守護。（《返校》劇照）

而我們同時也要驕傲着，在我們身處的這片土地上，《返校》這樣一個不論是遊戲抑或是電影的存在，除了讓我們正視傷疤以外，更代表創作自由的珍貴，讓我們與歷史開啟對談、包容與理解的可能性。

拋開那些無謂的意識口水，讓我們敬現今所擁有的美好，致自由。

評分：8.3/10

作者簡介：裴小裴的電影murmur

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【影評】返校---不能遺忘的自由初衷」​】

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