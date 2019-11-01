碩克艾佛朗Po佬味桑拿相力證大個仔！「褲頭突出物」惹女Fans尖叫

《歌舞青春》（High School Musical）男星碩克艾佛朗（Zac Efron）今年已32歲，早不再是青春偶像，對於女性觀眾的吸引力卻沒有減少。 在淡出社交平台一個多月後，近日碩克艾佛朗卻Po一張只穿白色短褲、裸露上半身正在焗桑拿的照片，再次引起熱烈迴響！除了迷姐迷妹依然為他的魅力傾倒外，其褲頭的「突出物」竟意外搶Fo成為焦點。

碩克艾佛朗雖是童星出道，卻是將近20歲、演出迪士尼電視電影《歌舞青春》開出收視大紅盤後，才爆紅成了全球少女心目中的白馬王子，從此在大小銀幕上幾乎都是健康、陽光的青年形象示人。

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近年來碩克艾佛朗雖意識到要轉型，開始接演反派或是有諸多陰暗面的角色，在女性觀眾眼中他仍然是「靠樣食飯」的偶像派，似乎還需要等一部能讓其徹底轉型的好戲。

為了能夠重塑新形象，碩克艾佛朗在造型上也力求成熟，西方男孩晉升熟男的表徵「鬍子」，自然不可少，他這一兩年除非演出需要，都不刮掉鬍子，深怕嘴上無毛顯得像是沒長大的學生。

碩克艾佛朗近年希望搣甩稚氣變型佬▼

最初影迷對碩克艾佛朗留鬍及染金髮的新形象並不受落，後來慢慢看着倒也已經習慣。有趣的是，碩克艾佛朗在桑拿浴的照片中，褲頭上的「突出物」意外搶Fo！有網友太興奮，以為偶像作出裸露尺度大突破、以致「重點部份」露出亮相。不過，只要放大圖檔仔細看，會發現該「突出物」只是打結、綁好的褲頭帶，險些擺出大烏龍。

碩克艾佛朗日前Po出一張只穿白色短褲、裸露上半身正在焗桑拿的照片，再次引起熱烈迴響！其褲頭的「突出物」竟意外搶Fo成為焦點（IG@zacefron）

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