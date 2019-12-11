《愛爾蘭人》影評：請放慢步調　細品黑幫殺手一生輝煌沒落的故事

Netflix連續兩年都推出了足以撼動奧斯卡各類獎項的電影，去年是《羅馬》（Roma），今年則是《愛爾蘭人》（The Irishman），《愛爾蘭人》改編自Charles Brandt的2003年小說作品《我聽說你漆房子》（I Heard You Paint Houses），網羅了羅拔迪尼路（Robert De Niro）、阿爾柏仙奴（Al Pacino）和祖柏斯（Joe Pesci）三位在經典的黑幫電影中「老是常出現」的大腕，一同講一個關於黑幫殺手的故事，以下我們就來聊聊關於電影《愛爾蘭人》。

《愛爾蘭人》集合三位大腕，去講黑幫殺手一生輝煌沒落的故事：

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《愛爾蘭人》好看嗎？

三個半小時，這對於喜歡看片長不超過兩個小時的電影的筆者來說簡直是一個新挑戰。《愛爾蘭人》的故事相當簡單，講的是羅拔迪尼路所飾演的法蘭克．希蘭（Frank Sheeran）的故事，一腳踏入了黑幫的世界當中，而黑幫裡的明爭暗鬥，又因為利益與政治兩者不斷的變動，出現的人物非常多，整個故事線拉得很長，而劇情的呈現是以回憶的方式進行。關於法蘭克希蘭的一生，從司機開始到後面成為舉足輕重的角色，片長三個半小時雖然很長，但整體內容相當扎實，在黑幫內所發生的事情也使得法蘭克的故事相對地吸引人，但《愛爾蘭人》有沒有重點？有，點出主要角色，你就能看到劇情的故事性在哪。

劇情的呈現是以回憶的方式進行。關於法蘭克希蘭的一生，從司機開始到後面成為舉足輕重的角色（《愛爾蘭人》劇照）

電影中分成兩條故事線，第一條是關於法蘭克的故事，另一個則是關於占美霍法（Jimmy Hoffa）從高到低，到最後生命結束於黑幫之手，兩條故事線基本上是不斷交錯的，而使得這兩條故事線重疊的核心正是羅素．布法利諾（Russell Bufalino），法蘭克處在兩人之間，一人代表的是黑幫，另一人則是工會代表，兩者之間的利害關係正是法蘭克的考驗，但能夠影響這層關係的就是利益。

可以看到結尾法蘭克槍殺了吉米霍法，選擇與羅素站在一起，這驗證了在黑幫的世界裡服從是第一優先，即便法蘭克與吉米已經有了深厚的交情，但依舊無法逃過扣下板機的這一刻。而隨着吉米霍法的死亡，其餘的相關人士開始被莫名的罪名起訴，包含羅素及法蘭克都是如此，年邁的他們少了年輕時的意氣風發，反而是開始尋求牧師的救贖，也能從這裡看到三人的興衰，以及無法拯救自己的無力。

羅拔迪尼路、馬田史高西斯、阿爾柏仙奴出席《愛爾蘭人》電影宣傳活動（視覺中國）

我會說《愛爾蘭人》是一部扎實且相當有內容的電影，可以感受到導演馬田史高西斯對於黑幫電影的愛，這真的不是一部多商業會讓每個人都愛上的作品，電影當中帶着些許詩意的鏡頭，三位演員的演技堆疊出的情緒與氛圍，都讓《愛爾蘭人》在黑幫電影的里程碑上再下一城。

《愛爾蘭人》是一部扎實且相當有內容的電影，可以感受到導演馬田史高西斯對於黑幫電影的愛（《愛爾蘭人》劇照）

馬田史高西斯的《愛爾蘭人》與Marvel電影

在《愛爾蘭人》上映之前，吵得沸沸揚揚的當然就是導演馬田史高西斯所批評Marvel的一番言論，這使得許多影迷以及演過Marvel電影的演員們相繼跳出來說話。而我的看法則是，這兩者是完全不同的無法比較。之所以會這麼說，是因為Marvel電影的興起是因為科技的進步，即便在劇情上都是一成不變的呈現方式，但也因為有了新型態的技術，才能讓我們看到電影所延伸出來的不只是電影，而是大小朋友都能感到興趣的作品。

筆者認為刺激消費者消費的商業電影有存在的必要，同時講求風格與藝術層面的獨立電影也不能消失，電影最終的受惠者其實還是觀眾，無論是喜歡商業大片的觀眾，亦或是喜歡藝術形式的觀眾，我們都將從創作者給予的作品當中獲得各種娛樂與快樂，甚至是悲傷或是痛苦，對我來說這都是「電影」的一部分。

，在三個半小時當中我看了法蘭克在黑幫當中的一生，到年老興衰，終究一切都會逝去，無論你曾經是一個怎麼樣的人，都無法逃過年紀的摧殘。（《愛爾蘭人》劇照）

我對《愛爾蘭人》的想法

我並不討厭《愛爾蘭人》，但我也無法說出喜歡。或許是自身對於電影藝術的層次還不夠，在三個半小時當中我看了法蘭克在黑幫當中的一生，到年老興衰，終究一切都會逝去，無論你曾經是一個怎麼樣的人，都無法逃過歲月的摧殘。這的確是個相當精彩的故事，但敘事的方式太過於沉悶，節奏也不算快，特別是最後的半小時節奏上更加緩慢，或許在靠近結尾時想呈現的意境需要慢著說，但看了總是不太過癮，我不會說《愛爾蘭人》不好看，但也無法說出好看就是了。

總結《愛爾蘭人》，我認為本片相當值得一看，如果你對於黑幫電影有愛，這部你是絕對不能錯過的。如果你厭倦了商業電影或速食電影，那或許你可以從《愛爾蘭人》開始，改變你的習慣，試着用不同的眼光去看的這個藝術所呈現出來的作品，「電影」。

片名：愛爾蘭人 The Irishman 導演：馬田史高西斯 演員：羅拔迪尼路、阿爾柏仙奴、祖柏斯 類型：劇情、傳記、犯罪 年份：2019 片長：210分鐘 推薦：8分

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