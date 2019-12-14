【少年的你．影評】易烊千璽周冬雨擔正　演活成長困惑發人深省

編按：以高中為背景的青春電影相信大家都看過不少，《少年的你》在眾多電影中脫穎而出，究竟有什麼吸引觀眾？

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《少年的你》是上映於2019年的中國電影，改篇自玖月晞小說《少年的你，如此美麗》，由曾國祥執導，《七月與安生》班底制作，周冬雨、易烊千璽主演。幾經波折上映後，短短幾天輕鬆破億，立刻炸了整個國內演藝圈，在近年青春片泛濫，校園、欺凌、三角戀、高考等元素屢見不鮮下，偏偏《少年的你》仍能脫穎而出，除了電影背後的風波外，電影的本身都十分值得討論。

故事由一件校園欺凌事件慢慢發展成懸疑犯罪，導演利用大量的特寫鏡頭，角色平實的造型，粗糙的皮膚，及深沉的環境色調，來制造出特別強的壓迫感，令觀眾容易代入，一同感受抑壓，一改青春片青澀美化的質感，更有幾幕滲透出王家衛的味道，加上男女主角精湛的演繹，細膩到臉部每個肌肉，都完全將角色的迷茫、抑壓、痛苦、與世界對抗的情緒表露無遺，特別是易烊千璽更令人眼前一亮。

導演利用大量的特寫鏡頭，平實的造型及深沉的環境色調，制造出強烈的壓迫感。（《少年的你》劇照）

還未學懂成長 就逼着要長大

在故事前半段中，陳念選擇相信鄭警官的一句「長大就像跳水，閉着眼睛什麼都別想，往河裏跳」，一直逃避在成長路上的困惑，面對不公她沒有嘗試多作理解，一心認為高考一過就成了大人，成了大人就自然明瞭一切。正正說出成長的無奈，教育催趕我們長大，卻無教我們如何長大、為何長大，務求盡快將我們拋給下個階段，直到最後踏足社會，教育又順理成章地將成長的責任拋回我們自己身上，而年輕的你我亦只好在河里赤裸地掙扎。

陳念這個角色向我們訴說了成長的無奈。（《少年的你》劇照）

我們都生活在陰溝裏 但仍然有人仰望星空

希望是掙扎者唯一的動力，陳念的希望是高考，小北的希望是陳念。在一身泥濘中小北看到了他星空，一個拯救他、理解他、認同他的人，即使自己的生活一團糟，小北亦能忽視所有受過的痛苦去守護陳念，哪怕在旁人眼中是衝動、青澀、無可理喻，只因陳念一句「你能保護我嗎?」，一生從未被需要過的小北，就願意去貫徹「你保護世界，我保護你」的承諾，其實每人都一樣，在仰望星空，在渇望被需要。

即使自己的生活一團糟，小北亦能忽視所有受過的痛苦去守護陳念，因為他視陳念如自己的希望。（《少年的你》劇照）

美中不足是結局明顯受「過審」影響，貫徹內地所謂「善有善報，惡有惡報」的政治正確，我一向覺得這種過度潔癖的端正，終會是藝術文化進程的一大阻礙，在這就不作深入討論，個人認為，假若在鄭警官向陳念揭示小北其實已經成年的一幕完結，電影後勁將會來得更強烈。

內地電影的「過審」是藝術文化進程的一大阻礙。（《少年的你》劇照）

總括來說，雖然《少年的你》故事原創性頗有爭議，但無可否認在曾國祥、周冬雨及易烊千璽的演繹下，電影帶給我非常強烈的感覺，成功引起大眾對校園欺凌的關注，對我來說已是一部值得尊重的作品，至於其他，就讓業界分曉。

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內容提供：Gary Wong

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《少年的你》觀後感：成長的痛」​】

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