【好心好報】陳法拉撐學生零片酬演出　獲美國導演工會頒學生大獎

37歲的陳法拉，離開TVB後便走到美國紐約著名學府，茱莉亞學院修讀4年制戲劇碩士課程，成為該系首位華人畢業生。畢業後法拉一直與不同單位合作。去年便以零片酬，接拍了一部獨立短片電影《雁南飛》（Heading South），意想不到，今日（11日）獲得通知，電影得到第25屆美國導演工會的學生電影大獎，法拉和及導演元圓更親身出席頒獎禮。

法拉和及導演元圓出席頒獎典禮，親自領取第25屆美國導演工會的學生電影大獎。（網上圖片）

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台前幕後一齊在艱巨環境下完成拍攝。（網上圖片）

第一次前往內蒙古拍攝的法拉，知道電影是學生作品，資金有限，所以主動提出不收片酬之餘，就連由美國飛往蒙古拍攝的機票也是自資。願意無條件支持，基於法拉好欣賞這班學生的熱誠：「整個團隊來自世界各地，美國、香港、內地人都有，為咗今次電影大家一同齊心合作，即使在一個好寒冷、不論食和住都好艱辛的地方下，大家熱情成功令整個片場都溫暖起來！」

法拉稱讚整個團隊都是熱愛電影、喜歡演戲的。「今次拍攝認識很多當地演員，好似我飾演她繼母的小演員，年紀細細已經識騎馬。整個拍攝尚算順利，在蒙古包、大草原取景又靚，有時間又會跟演員一齊去大草原影相！」拍戲之餘盡情感受大自然的氣息。