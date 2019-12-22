【婚姻故事．影評】你叫我最快樂　你也叫我最心痛

2019亂世，沒心情看戲，亦確實沒甚麽好戲，誰料臨尾出現這套電影－ 《婚姻故事》，應該是繼《La La Land》之後最好看的愛情電影，原以為只是一套獻給已婚／已離婚／準離婚的人士，其實是借婚姻講關係，講親情，講寂寞，畢竟誰不稀罕愛情。

故事很簡單，Nicole(Scarlett Johansson飾)年青時放棄做電影演員，甘心下嫁舞台劇導演的Charlie（Adam Driver 飾）, 她搬離洛杉磯定居紐約，更誕下一子。時日久了，感情轉淡，男方疑似出軌，更重要的是Nicole有機會重拾做影視演員的夢想，偏偏男方藐視名利圈，更叫女方把高薪的片酬投放劇團，Nicole最後決定提出離婚……

Adam Driver出色之處，在於把Charlie看來是離婚的始作俑者，但看到結局，觀眾又不由自主為他同情。（《婚姻故事》劇照）

有一幕我重溫三次。Adam Driver在電影臨尾，於餐廳跟朋友訴苦，說自己離婚後就連那張梳化都被沒收，此時餐廳鋼琴師奏起音樂，他拿起咪高峰唱出“Being Alive“。先自嘲自己失婚，到中段收起笑臉，面帶無奈把曲唱完。原本瀟瀟灑灑唱出//Someone to hurt me too deep/Someone to sit in my chair/And ruin my sleep//。再唱第二段的時候，他沒有再擠出笑容，終於悟透那老土至極的道理:「失去了才知道曾經擁有過」，Charlie失去不只是一段婚姻，更是一個家庭、工作、心靈上的伴侶，Adam那刻表情，我甚至認為他終於透徹明白，Nicole為甚何要提出離婚-比起愛對方他們更愛自己，維持一段關係和去做最真實的自己，他們選擇後者。

這段一鏡到底的演出，名副其實「由外到內，再由內到返外」，心理變化層次分明，而Adam真摰的歌聲，深深打入我心坎。

Scarlett Johannson演出不俗，亦得到影評讚賞，但黑寡婦和性感形象太深入我心，個人認為Adam Driver更加搶鏡。（《婚姻故事》劇照）

我強調我重看這幕三次。上網查資料，得知"Being Alive"出自紐約一套叫《Company》的musical，原本場景是咁的:男主角Robert是個35歲的王老五，伴侶不停換畫

,他眼見眾夫婦朋友各自有婚姻問題，自己計劃終身不婚。某日，朋友為他開生日會，席間Robert唱出"Being Alive"表達自己不需要婚姻，一班朋友起哄叫“Want something,Want something!”勸別再單身下去，朋友對Robert說"Don't be afraid that it won't be perfect, buddy," "The only thing to be afraid of really is that it won't be." Robert意會一番，就如Adam一樣，終於悟出歌曲最尾一句:Alone is alone, not alive.自己一個可以生存，但要証明真正活着，還是需要兩個人。

二人正式離婚後再見面，Nicole出於自然反應，為Adam綁好鞋帶，一個平凡簡單的畫面作結，背後萬語千言。

或許離婚是忠於自己，忠於自己夢想，忠於自私，但不代表不再相愛。

看畢令觀眾最大反思的是:一段關係中，愛自己多過愛對方，是否代表是錯?（《婚姻故事》劇照）

這是一個是他也是你和我的愛情故事，正是如此平凡，電影能夠獲得好評和共鳴，証明了導演和演員功力。身兼編導的Noah Baumbach之前幾套作品，都聚焦平凡人生活，不過今次比起幾套前作，包括我很喜歡

，講紐約小人物追夢的《凡事哈》（Frances Ha, 2012）,《婚姻故事》在劇情推進和節奏上都更直接明快，對白更到肉。電影亦不只兩位主角演得好，每個圍繞他們的人物，都不是單純過場，刻劃的性格飽滿鮮明，每人都有得發揮。而好幾場的劇情設計都饒富心思，特別Adam被刀片割傷自己一幕，明明是個可悲場面，但觀眾還是忍俊不禁, Adam Driver演繹黑色幽默的確耍家。而他今次戲中流的眼淚，哼的歌聲，都充滿感染力，比起來屆影帝另一大熱，《Joker》的Joaquin Phoenix，Adam 演出更討喜。