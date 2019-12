【婚姻故事．影評】你叫我最快樂　你也叫我最心痛

2019亂世,沒心情看戲,亦確實沒甚麽好戲,誰料臨尾出現這套電影- 《婚姻故事》,應該是繼《La La Land》之後最好看的愛情電影,原以為只是一套獻給已婚/已離婚/準離婚的人士,其實是借婚姻講關係,講親情,講寂寞,畢竟誰不稀罕愛情。

故事很簡單,Nicole(Scarlett Johansson飾)年青時放棄做電影演員,甘心下嫁舞台劇導演的Charlie(Adam Driver 飾), 她搬離洛杉磯定居紐約,更誕下一子。時日久了,感情轉淡,男方疑似出軌,更重要的是Nicole有機會重拾做影視演員的夢想,偏偏男方藐視名利圈,更叫女方把高薪的片酬投放劇團,Nicole最後決定提出離婚……

Adam Driver出色之處,在於把Charlie看來是離婚的始作俑者,但看到結局,觀眾又不由自主為他同情。(《婚姻故事》劇照)

有一幕我重溫三次。Adam Driver在電影臨尾,於餐廳跟朋友訴苦,說自己離婚後就連那張梳化都被沒收,此時餐廳鋼琴師奏起音樂,他拿起咪高峰唱出“Being Alive“。先自嘲自己失婚,到中段收起笑臉,面帶無奈把曲唱完。原本瀟瀟灑灑唱出//Someone to hurt me too deep/Someone to sit in my chair/And ruin my sleep//。再唱第二段的時候,他沒有再擠出笑容,終於悟透那老土至極的道理:「失去了才知道曾經擁有過」,Charlie失去不只是一段婚姻,更是一個家庭、工作、心靈上的伴侶,Adam那刻表情,我甚至認為他終於透徹明白,Nicole為甚何要提出離婚-比起愛對方他們更愛自己,維持一段關係和去做最真實的自己,他們選擇後者。

這段一鏡到底的演出,名副其實「由外到內,再由內到返外」,心理變化層次分明,而Adam真摰的歌聲,深深打入我心坎。

Scarlett Johannson演出不俗,亦得到影評讚賞,但黑寡婦和性感形象太深入我心,個人認為Adam Driver更加搶鏡。(《婚姻故事》劇照)

我強調我重看這幕三次。上網查資料,得知"Being Alive"出自紐約一套叫《Company》的musical,原本場景是咁的:男主角Robert是個35歲的王老五,伴侶不停換畫

,他眼見眾夫婦朋友各自有婚姻問題,自己計劃終身不婚。某日,朋友為他開生日會,席間Robert唱出"Being Alive"表達自己不需要婚姻,一班朋友起哄叫“Want something,Want something!”勸別再單身下去,朋友對Robert說"Don't be afraid that it won't be perfect, buddy," "The only thing to be afraid of really is that it won't be." Robert意會一番,就如Adam一樣,終於悟出歌曲最尾一句:Alone is alone, not alive.自己一個可以生存,但要証明真正活着,還是需要兩個人。

二人正式離婚後再見面,Nicole出於自然反應,為Adam綁好鞋帶,一個平凡簡單的畫面作結,背後萬語千言。

或許離婚是忠於自己,忠於自己夢想,忠於自私,但不代表不再相愛。

看畢令觀眾最大反思的是:一段關係中,愛自己多過愛對方,是否代表是錯?(《婚姻故事》劇照)

這是一個是他也是你和我的愛情故事,正是如此平凡,電影能夠獲得好評和共鳴,証明了導演和演員功力。身兼編導的Noah Baumbach之前幾套作品,都聚焦平凡人生活,不過今次比起幾套前作,包括我很喜歡

,講紐約小人物追夢的《凡事哈》(Frances Ha, 2012),《婚姻故事》在劇情推進和節奏上都更直接明快,對白更到肉。電影亦不只兩位主角演得好,每個圍繞他們的人物,都不是單純過場,刻劃的性格飽滿鮮明,每人都有得發揮。而好幾場的劇情設計都饒富心思,特別Adam被刀片割傷自己一幕,明明是個可悲場面,但觀眾還是忍俊不禁, Adam Driver演繹黑色幽默的確耍家。而他今次戲中流的眼淚,哼的歌聲,都充滿感染力,比起來屆影帝另一大熱,《Joker》的Joaquin Phoenix,Adam 演出更討喜。