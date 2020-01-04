Cameron Diaz喜誕女兒Raddix Madden：一出世便融化了我們的心

47歲荷里活女星金美倫戴雅絲（Cameron Diaz）於香港時間今日（4日）凌晨在IG宣布喜訊，與老公Benji Madden迎來了他們的第一個女兒Raddix Madden。

她寫到：「Maddens一家祝大家新年快樂！我們很開心、很感恩在這個新的十年宣布我們的女兒Raddix Madden誕生，她一出世便融化了我們的心，令我們的家庭完整。」

同時，金美倫也表示，雖然他們心花怒放，但為了保護女兒的私隱，將不會公開照片以及其他訊息，「除了她真的真的很可愛！」

金美倫與老公Benji在各自IG宣布喜訊。（Instagram@camerondiaz）

Benji Madden是美國樂隊Good Charlotte的結他手，比金美倫小7歲，兩人的戀情在2014年曝光後，翌年1月便拉埋天窗。而金美倫在今年8月接受《Instyle》訪問時，亦公開對Benji示愛：「與他結婚是我最幸福的事，我的老公是最好、最偉大的人，他是我的最佳伴侶。婚姻不易，這當中有很多學問，你需要一個人願意與你共同努力，因為婚姻是平等的。」

金美倫與Benji於2015年結婚。（Instagram@benjaminmadden）

作為荷里活的一代性感女神，金美倫曾主演過《變相怪傑》（The Mask）、《真的想嫁你》（My Best Friend's Wedding）、《情迷索瑪莉》（There's Something About Mary）等熱門電影，在接連拍攝了《神探俏嬌娃》（Charlie’s Angel）與續集之後，她成為了繼茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）、麗絲韋花絲潘（Reese Witherspoon）的又一位單一片酬超過兩千萬美元的女演員。而在2014年出演《小安妮》（Annie）後，金美倫便退出了娛樂圈，偶爾公開露面。

金美倫、Drew Barrymore為劉玉玲在荷里活星光大道留下鑲名之星撐場。（GettyImages）