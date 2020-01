Cameron Diaz喜誕女兒Raddix Madden：一出世便融化了我們的心

47歲荷里活女星金美倫戴雅絲(Cameron Diaz)於香港時間今日(4日)凌晨在IG宣布喜訊,與老公Benji Madden迎來了他們的第一個女兒Raddix Madden。

她寫到:「Maddens一家祝大家新年快樂!我們很開心、很感恩在這個新的十年宣布我們的女兒Raddix Madden誕生,她一出世便融化了我們的心,令我們的家庭完整。」

同時,金美倫也表示,雖然他們心花怒放,但為了保護女兒的私隱,將不會公開照片以及其他訊息,「除了她真的真的很可愛!」

金美倫與老公Benji在各自IG宣布喜訊。(Instagram@camerondiaz)

Benji Madden是美國樂隊Good Charlotte的結他手,比金美倫小7歲,兩人的戀情在2014年曝光後,翌年1月便拉埋天窗。而金美倫在今年8月接受《Instyle》訪問時,亦公開對Benji示愛:「與他結婚是我最幸福的事,我的老公是最好、最偉大的人,他是我的最佳伴侶。婚姻不易,這當中有很多學問,你需要一個人願意與你共同努力,因為婚姻是平等的。」

金美倫與Benji於2015年結婚。(Instagram@benjaminmadden)

作為荷里活的一代性感女神,金美倫曾主演過《變相怪傑》(The Mask)、《真的想嫁你》(My Best Friend's Wedding)、《情迷索瑪莉》(There's Something About Mary)等熱門電影,在接連拍攝了《神探俏嬌娃》(Charlie’s Angel)與續集之後,她成為了繼茱莉亞羅拔絲(Julia Roberts)、麗絲韋花絲潘(Reese Witherspoon)的又一位單一片酬超過兩千萬美元的女演員。而在2014年出演《小安妮》(Annie)後,金美倫便退出了娛樂圈,偶爾公開露面。

金美倫、Drew Barrymore為劉玉玲在荷里活星光大道留下鑲名之星撐場。(GettyImages)