【奧斯卡2020】華堅馮力士影帝大滿貫　半生經歷令小丑更具破壞力

第92屆奧斯卡金像獎經已圓滿結束,華堅馮力士(Joaquin Phoenix)在極高呼聲,毫無懸念下贏得今屆影帝。連同他早年憑《弦途有你》(Walk the Line, 2005)贏得金球影帝、《大師》(The Master, 2012)奪得威尼斯影帝,還有《獨行煞星》(You Were Never Really Here, 2017)的康城影帝,距離影帝大滿貫之路就只差一個柏林影展。 華堅今次獲肯定絕對得來不易,難的不是要減多少磅,笑到喉部不適等生理層面,而是心理上關口。因為他挑戰的角色是小丑,一個早被神化到接近不可觸及的角色,要演出來無負評,還要獲讚賞,比在香港買到口罩更難。

由接任到公開首張劇照,觀眾對由華堅馮力士重演小丑一角,仍然有所疑慮,直至首預告出街,疑慮早變成期盼。(《Joker小丑》劇照)

一個不可侵犯的傳奇

今天大家都「獨具慧眼」,大讚華堅馮力士將小丑演得入木三分,但你可曾記起當日得知DC宣布要開拍《Joker小丑》時,嘴角是有過一刻向上藐?無辦法,希夫烈達(Heath Ledger)在《蝙蝠俠—黑夜之神》(The Dark Knight, 2008)上,將小丑這個角色演得人角合一,其光芒以及令人渴望看到的演出,完完全全將蝙蝠俠埋葬了,近乎完美。可惜電影未上映,他就因「急性藥物中毒」在家中暴斃,終年只得28歲。

《Joker小丑》由籌備到上畫,都離不開跟希夫烈達的版本作比較。(《蝙蝠俠-黑夜之神》劇照)

在理性和情感驅使下,無疑將角色更為神化,然後希夫烈達在翌年的奧斯卡奪得最佳男配角獎。一個演技獎,對商業主導的超級英雄電影而言,是個最高級別榮譽。自此,當Marvel粉絲不斷褒獎Marvel Studios電影如何稱霸票房,創意如何仔細到貫穿十年時光,DC粉絲只要拿出「最佳男配角獎」,往往就是爭拗的終結。所以電影版的小丑,漸成為一個神性而不可侵犯的領域,最好的小丑經已誕生,何需再拍?別要來個破壞經典吧!

當全世界仍然存疑之際,預告一出令大家變得期待。(《Joker小丑》劇照)

預告一出令大家安靜下來

直至華納電影公布會由華堅馮力士演出一角,大家的噪音紛紛靜下來,加上首預告的精彩,眾人開始改以觀望態度,始終他是橫掃國際大小影展的影帝,又看看你可以變出甚麼花樣。為演好小丑角色,有指希夫烈達在拍攝期間,將自己困在一間旅館約一個月,當中更寫下一本名為「The Joker」的日記,記下揣摩這角色的細節。

華堅馮力士都有為角色寫下筆記,部分內容甚至在電影中亮相,這就是戲中Arthur Fleck經常拿着的那本筆記簿。表面是記下他認為好笑的點子,但全片最點題的是一句︰「對於精神病患者,最悲慘是人們期望你表現得像沒有病一樣。」(The worst part about having a mental illness is people expect you to behave as if you don’t),這句子原來出自華堅馮力士手筆,正好完整詮釋了小丑的內心世界,那份無助的痛就是成魔之路的加速劑。

父母曾沉迷異端

靠幻想揣摩角色是演員必備的本能,不過能加上親身經歷的催化,混和出的演繹又會是另一層次。華堅馮力士原名本為Joaquin Rafael Bottom,父母原居於加州,因篤信奉新興宗教「天父的兒女」(the Children of God),而投入傳教工作,四處飄泊,並遊歷於中南美洲各地。後來因為父親對教會的怪誕教義感到不安,甚至開始觸及不少非法事,於是在Joaquin四歲那年,父親決定舉家回美,跟教會斷絕關係。為表決心及更方便避開耳目,全家改姓為Phoenix,意思是不死鳳凰,有重生及救贖的意思。

哥哥的死絕口不提

正因為父母沉醉於傳教工作,一直沒有穩定收入,Joaquin與其他四名兄姊妹從小就在街頭賣藝求生,這經歷亦奠定其後投身娛樂圈,其中大哥里華馮力士(River Phoenix)早在上世紀80年代走紅,演技之出色,令他入圍過金球獎與奧斯卡,1991年更憑與奇洛李維斯(Keanu Reeves)合演的《不羈的天空》(My Own Private Idaho),勇奪威尼斯影展最佳男主角。可惜在兩年後,一次萬聖節狂歡派對,里華馮力士因吸毒過量而暴斃身亡。此事一直在Joaquin心中留下永不磨滅的烙印,至今仍沒有在公開場合上談論哥哥的死,至於有媒體將二人的演技作比較,Joaquin就更加不願評價。

Joaquin的哥哥River Phoenix,1991年更憑與奇洛李維斯(Keanu Reeves)合演的《不羈的天空》,贏得威尼斯影展最佳男主角。(《不羈的天空》劇照)

跟《Joker小丑》入面Arthur Fleck的經歷相比,華堅馮力士的可謂不遑多讓,雖然父親沒有不知所蹤,媽媽未有重病臥床,但異端信仰令父親曾在兒子童年時缺席過,幸好雙親都可懸崖勒馬,未有如Arthur Fleck的母親沉溺於虛構關係。街頭賣藝的辛酸,無論是扮小丑舉牌賣廣告還是唱歌獻技,就是要吃途人無窮無盡的冷屁臉,就是要強擠出一個笑臉迎人。而跟自己同甘共苦的哥哥,偏偏在剛開始名成一刻無聲別離,世事的無情其實可以比劇情更殘酷。如果說希夫烈達是用生命去演繹小丑一角,那麼華堅馮力士就花了半生歷煉,去締造小丑的另一高度。