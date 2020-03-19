奉俊昊透露新作想拍音樂劇　仲籌備一套災難片延續《韓流怪嚇》？

一部《上流寄生族》，令奉俊昊成為國際級著名導演，一舉一動即成行內話題。隨住奧斯卡結束，大家都開始留意導演幾時再有最新作品，日前奉俊昊接受英國電影雜誌《Empire》訪問時，就透露想拍一部音樂劇，除此以外，仲有套已籌備18年的動作災難片都在啟動之列。

在奧斯卡橫掃多個獎項的《上流寄生族》，正是富人與窮人之間的故事。（電影劇照）

在訪問中，奉俊昊透露對於下一部會開的電影，暫未有定案，但自己就一直想拍音樂劇，只是一直有個難題並未解決︰「影史上有很多出色的音樂劇電影，但當我創作時，一想到角色們會開始唱歌，心裡便想著︰『天啊，這是在幹嘛？也太俗氣吧！』然後便停下來。所以如果自己開拍，我希望可以與眾不同。」

韓國名導奉俊昊執導的《上流寄生族》在第92屆奧斯卡金像獎中奪得「最佳影片」和「最佳導演」等四項大獎。（Getty）

除此之外，另一部較快落實開工的，是一部籌備了 18 年的動作災難片，相信大家都記得奉俊昊另一名作《韓流怪嚇》，同樣印象難忘，如果奉導真的落實再開拍一部災難片，肯定有極大迴響，未知兩者又會否有關聯呢？不過這一刻，奉俊昊真正要忙的，其實是跟Adam McKay合作 《上流寄生族》的改編影集，另外兩部新作相信要再跟一段日子。

奉俊昊《韓流怪嚇》