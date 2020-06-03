【隧道浩劫：火海求生】最多隧道國家　挪威拍出驚險大災難

挪威三文魚食得多，挪威出產的電影又睇過未？這套《隧道浩劫：火海求生》，以挪威另一盛產︰隧道，為故事背景，拍出一部驚險大災難電影。

挪威全國原來有多達1,100條隧道，就算是一般公路都又長又多彎，相當驚險。（《隧道浩劫：火海求生》劇照）

挪威以地形崎嶇聞名，全國多為高原、山地、冰川等，所以主要靠隧道貫穿全國交通網絡。據知挪威全國有超過1100條隧道，當中更包括全球最長的洛達爾隧道（Laerdal Tunnel），長達24.5公里，不過愈長的隧道，發生意外時逃生機會愈渺茫！更嚴重是挪威的隧道大部份不設逃生出口或避難室，遇有意外只有靠自己負起逃生責任。

在隧道內發生火災，乘客會極之危險。（《隧道浩劫：火海求生》劇照）

有這靈感拍出《隧道浩劫：火海求生》，不單是源於導演是挪威人，而且對隧道又愛又恨。「挪威擁有極多峽灣及冰河，地形崎嶇，所以當地人非常倚賴隧道出入。」現時，挪威有1100多條公路隧道，總長度超過750公里，而且至少有33條海底隧道。「雖然隧道為當地交通節省很多時間，卻是一個計時炸彈。」挪威平均每年發生約20宗隧道火災事故，證明這是不容忽視的問題，於是便決定要拍一齣以隧道災難為題材的電影。