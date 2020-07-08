黎耀祥《生化壽屍》演出爛撻撻質感　陳小春湯盈盈廁所激戰超肉緊

自《巾幗梟雄》柴九一角為黎耀祥登上視帝後，祥哥一改戲路不再懶撻撻，改演專業人士、神探、富商，總之角色靠食腦多。

來到電視劇《殺手》，黎耀祥鮮有重拾久違的草根角色，言行粗粗魯聲大大，非常市井。其實黎耀祥演這類角色確有一手，最經典莫過於1998年，他參與由葉偉信執導，陳小春、李璨琛、湯盈盈主演，仿傚外國B級喪屍電影的《生化壽屍》，飾演爛牙駒一角，可謂入型入格，觀眾睇得過癮。

黎耀祥在劇中演過氣殺手，但要重拾聲威。（《殺手》劇照）

80年代的香港電影，曾以《殭屍先生》成功開出一門經典戲種，橫掃全球。去到90年代，荷里活的喪屍片愈來愈盛行，間接影響了香港「殭屍」的變種，加上B級製作模式，跟當年大受翻版影響，拍攝資金愈來愈少的香港電影不謀而合。在這「天時地利」下，拍出好幾部這類港式喪屍電影，其中俵俵姐就是這套《生化壽屍》。

祥哥出場唱住黎明首《100樣可能》，呢首歌當年都係商場熱播作品。（《生化壽屍》影片截圖）

平時猛鬧老婆，一有危險就捉實個老婆，有咩危險都搵佢頂。（《生化壽屍》影片截圖）

爛牙駒︰「去打蠟啦！」

故事講述有富商引入喪屍病毒來港，打算用來殺敵，但意外被駱達華飲咗變成喪屍，更誤闖入某商場，令商場內所有人逐一受到感染，一時間變成「屍殺商場」。其中古惑仔無敵（陳小春 飾）和喪B（李璨琛 飾）在場內開老翻店，而黎耀祥飾演的爛牙駒，就在場內開電話舖收二手機，喪屍病毒一爆發，令大家展開一場困獸鬥。

黎耀祥在戲中出場都相當搞笑，把口唱住黎明首《100樣可能》，但就只識一句︰「Say You, Say You, Love Me 」而且出場一幕已經巴巴閉閉，大聲夾無準，一味死充，最鍾意搵老婆（黎淑賢 飾）出氣，經常用一句︰「冇嘢做就打蠟啦！」叫老婆醒少少。不過去到結局一幕，見到老婆被喪屍圍，祥哥展現全片最Man一幕，衝出去犧牲自己勇救老婆，真係睇到眼濕濕。

+ 9 + 8 + 7

講到最大火氣，就係為咗老婆將佢最心愛的海鮮杯麵遞畀李璨琛食，而自己只獲派一個雪菜肉絲而大發雷霆。（《生化壽屍》影片截圖）

陳小春激嘴湯盈盈

喪屍電影除了有驚嚇場面，少不了要有靚女性感演出元素，而在戲中負責性感擔當的，就有黎淑賢和初出道的湯盈盈。前者被喪屍廝殺一幕，無意間被扯爛衫要露Bra演出，性感非常。至於湯盈盈就更搏，全程真空上陣，不時顯得若隱若現。最激一幕要數醉後與陳小春在廁所內肉搏，雖然最終搞唔出咩嘢，但小春全程投入，鍚到嘴都歪埋，只怪入戲太深一時抽離唔到。

二人演得逼真，無留餘地。(《生化壽屍》影片截圖)