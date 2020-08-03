專訪│柯煒林無心插柳入行　無悔退學變演員：讀書唔係只為Degree

生而為人，最緊要知道自己想要甚麼。「我覺得，入大學唔係想要個Degree，最重要係，我想學我想學到嘅嘢。」 這是柯煒林（Will）讀了六年大學之後得到的結論。 最終他決定退學，踏進大人世界，成為全職演員。時為2018年。「同父母講唔再讀，佢哋好欣然咁接受呢件事，我覺得有啲匪夷所思！」 兩年後，柯煒林在ViuTV劇集《二月廿九》裏，飾演謝心雪（李敏飾）的另一半Jonathan，最難忘一幕，他在街上突然收到張麗紗（吳海昕飾）的長途電話，泣不成聲的哀求對方回到過去後，務必跟太太說下這番話 ── 不要為腹中塊肉犧牲自己。他說：「如果你真係可以穿越時空，我求下你話畀Fiona聽，唔好揼低我哋，我好掛住佢！」戲份不多，但角色設定再加上演繹方法，令很多觀眾對這位帥氣新晉留下深刻印象，加上後來他在Dear Jane的《銀河修理員》MV擔正，人氣一度再上，甚至有行內人私下跟我說：他值得擁有更多機會。 誰也不能保證，早一點入行有着數。時針分針不斷轉動，回望那六年，柯煒林不覺得走了冤枉路。 「如果唔係因為入到SCM，我唔會突然間做咗演員。」 人生漫漫，從來都是於沿路風光裏，尋找最真實的自己。 撰文：游大東 攝影：梁碧玲

很多人會覺得柯煒林很靚仔，這當然是事實，而且表情豐富，不過似乎無法點出其五官與輪廓的多變優點：帶有鄰家男孩的陽光感覺但略見邪氣，外表傲慢，其實骨子裏溫婉深情 ── 在當今本地影視圈中甚為少見。（梁碧玲攝）

說來奇怪，看柯煒林演出已好幾年，亦認真跟他聊過幾遍，但當年他怎樣出道，總是說不出所以然，只知道他曾經入讀香港城市大學的創意媒體學院（School of Creative Media, SCM），記憶容易出錯，好像主修導演？阿Will澄清說：「從來都唔係，其實係Programming，係Science嚟嘅！」

他說，因為想唸電影，所以選讀SCM。「但SCM唔係一間純粹教你點樣拍戲，佢係一間Art School，所以係好唔同。」這個為本地影視界培育無數人才的著名學院，要求本科生入讀的第一年修讀不同類型的基礎學科，再按成績高低，決定第二年他們可以編入哪個主修科。

柯煒林入學沒有多久，已積極投入校園生活，亦悄悄播下當演員的種子。「當時有啲師兄師姐問我有冇興趣Casting，咁咪試下，因為做完Cast之後可以做Crew，我好想喺成個拍片嘅氛圍入面。」2013年，如白紙一張的阿Will，參與何玥執導的鮮浪潮作品《如霧起時》，飾演學生葉進其，試圖挑逗失婚中文老師（詩娜飾），對劇情對角色對情緒全無概念，後來經導演細心講解，試了幾次，終於有感覺，聽到耳邊響起「Good Take！」兩字，如觸電般興奮，身體起雞皮，他好好記住那感覺，提醒自己：幕前似乎是他嚮往的地方。

柯煒林接受專訪期間，戴上帝舵表2020年最新推出的「TUDOR Black Bay Fifty-Eight Navy Blue」海軍藍腕錶亮相人前。（梁碧玲攝）

求學問 不求學位

時間有限，這邊廂出盡力，自然冷落另一邊，結果反映在期末的成績單上。「太掛住出Crew，冇理到GPA，結果因為咁，揀唔到自己想入嘅Major，去咗讀Science（理學士）。」當中跟電腦科學有關的科目，佔去整個課程的一半，包括程式設計以及數據分析等等，對柯煒林而言，是個很大的難關。「我發現，就算我幾用功都好，一掂呢個Topic就唔得，我覺得，入大學唔係只係想要個Degree（學位），我係想去學我想學嘅嘢，我係想去讀一啲同Art有關嘅科目。」

但身為一個理學士本科生，如何選修文學士本科生的主修科目？蹺妙之處，在於用另類方法報讀。阿Will解釋：「學院Compulsory要我讀嘅必修科，我全部Drop晒佢，至於我想讀嘅科，唔Suppose就咁用電腦Register，我就再不斷用Paper Add科，全部寫信畀Professor，佢哋唔會知有個人不斷喺唔同Art嘅科目嗰度游走。」修讀過Cinematic Art（電影藝術）、接觸過Sound Art（聲音藝術）、涉獵過Installation Art（裝置藝術），總之有得讀，小伙子就開心滿足。

柯煒林在年初首播的ViuTV劇集《二月廿九》，飾演謝心雪（李敏飾）的男友和丈夫Jonathan，戲份不多，卻令觀眾留下深刻印象。（《二月廿九》劇照）

放棄學位 驚訝父母欣然接受

突然有一天，收到學校通知，令柯煒林漸漸有退學念頭。「學校同我講，如果再Paper Add/Drop就會爆Maximum Credit（學分上限），當時唔可以讀趙崇基導演教嘅Script Writing（劇本寫作），但要讀番啲Core，咁咪讀囉，但用心讀都讀唔到，嗰陣時開始有諗不如Quit咗佢，因為當時已經Defer（延後）咗，都講緊係Year 3定Year 4，總之《點五步》上映嘅時候，我仲讀緊書嘅。」

直至2018年，他終於決定告別校園，踏上全職演員生涯，關鍵在於那年，他獲邀參加「星。勢。力」，在項目及形象總監劉天蘭帶領下，他與林耀聲、吳海昕、余香凝、談善言、梁雍婷、李任燊、顧定軒、馮海銳、鄺芷凡一同受訪、拍攝造型硬照，更可以一同踏上金像獎的紅地氈。

「我一直都有滲啲滲啲咁講畀屋企人聽：我隨時可以唔讀㗎，好記得，當我拎咗本『星。勢。力』本特刊返屋企，唔係專登擺喺度，一個禮拜之後我就同佢哋講我唔讀，佢哋好欣然接受呢件事，我覺得有啲匪夷所思，懷疑會唔會同嗰本嘢有關，好似Some how都叫做有啲嘢畀人睇到。」後來阿Will亦有換個角度想，其實爸媽從來不會阻住自己做任何事，無論先開口還是先見到那本特刊，答案都是一樣。

才24歲的柯煒林，一臉清澀，試鏡後獲得《點五步》演出機會，逐漸踏上銀色旅途。（柯煒林facebook專頁）

沒有SCM的經歷 沒有今天的柯煒林

兜兜轉轉，前後六年的大學生活，最終沒有收到畢業證書，現在回想，會不會索性提早入行更好？阿Will認為，那段日子沒有白過，沒有SCM的經歷，沒有今天。

「我絕對讀到我想讀嘅科，又拍咗條《鮮浪潮》嘅短片（《從缺》），又識到班Friend，言談間會Share好多感興趣嘅話題，如果唔係SCM，就唔會有呢啲經驗，亦唔會因為師兄師姐叫我去拍佢哋嘅畢業作品，而突然間變做演員，之後都係有份參與《點五步》製作嘅人叫我去Casting，我先有得演。」他笑言，現在偶爾也會回想，當時在學校裏是否有可能努力一點。「我就係好任性，跳咗落去我想做嘅嘢之後，就會唔理其他嘢。」

世事從來無如果，假如當年阿Will完成了學位課程，今天香港的影視界會不會見到他的蹤影？又會不會有這篇專訪出現？

（柯煒林專訪二之一）

2018年柯煒林獲邀參加「星。勢。力」，在項目及形象總監劉天蘭帶領下，他與林耀聲、吳海昕、余香凝、談善言、梁雍婷、李任燊、顧定軒、馮海銳、鄺芷凡一同受訪、拍攝造型硬照，更可以一同踏上金像獎的紅地氈。（柯煒林facebook專頁）

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