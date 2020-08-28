邵音音李麗珍兩代女神再演母女　「我哋天生就係咁靚」

兩個不同年代的女神李麗珍、邵音音（音音姐）皆會出演導演陳果新戲（片名未定），原來今次已是李麗珍第二次做音音姐的女兒，上一次已經是2007年的《野良犬》，二人格外有感情及親切。

一眾演員來個大合照。（陳順禎 攝）

戲中除了李麗珍外，還有魏秋燁、文雪兒、麥家琪一共四姊妹，四人各懷鬼胎，謀着媽媽音音姐棟別墅，日日都為在病床前盼望她早日歸西。問及李麗珍在戲中有甚麼狠招對付阿媽時，她表示：「我的狠招是由細到大培養出來，我從小都好黐媽咪，媽咪覺得我是最乖，她覺得三個家姐好古惑，所以這是我從小的陰謀，不過我對媽咪都好好，當中有真感情存在。」

今次是音音姐跟李麗珍第二次做母女。（陳順禎 攝）

音音姐70歲大壽，劇組跟演員都有跟她切蛋糕慶祝。（陳順禎 攝）

戲中講到音音姐其實已到老年痴呆幾十年，但不容易被她們發現，癱在輪椅和病床上，他們到最後都很希望我快點死，不過自己腦部很清醒，所以對她們感到非常失望。音音姐更講到：「到臨死前大家反晒面，感到好絕望，其實知道香港有好多真實的例子，明明屋企人相處得很好，但去到最後都會爭家產，而家香港好多長輩其實都會為自己的子女留財產，根本唔洗咁做，不過呢啲就係人性。

李麗珍表示戲中三個家姐有合作，自己好似甚麼都不知，但暗中做了好多事。（陳順禎 攝）

剛好今日李麗珍着上高腰短褲，音音姐又着上連身裙，兩人露出纖幼的小腿，問到兩人如何去保養時，李麗珍笑着回應：「我哋天生㗎！」面音音則笑說：「我喺阿媽個肚入面已經營養不良。」