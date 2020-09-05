爆怒時速｜將「公路狂躁」推向極端　盤點道路上十大最討厭行為

新戲《爆怒時速》由金像影帝羅素高爾(Russell Crowe)主演，飾演一個暴躁的司機，被指患上「公路狂躁症」。睇劇情可能會覺得很誇張，一個司機竟因為被無禮響咹，展開殺機瘋狂報復。 但其實仔細一想，平日無論是當個行人定司機，在道路上的確會見過聽過不少事端，令人怒氣衝天，甚至引發成嚴重後果。以下細數十大最令人討厭的行為，看你們有沒有犯過這些錯誤？

羅素高爾飾演一個暴躁兼暴戾的司機。（《爆怒時速》劇照）

《爆怒時速》由羅素高爾主演，飾演一個暴躁兼暴戾的司機，講述他在擠塞的公路上，遇見一位趕住載兒子上學、剛被炒魷的輕母親麗素（Caren Pistorius 飾）。麗素見到前面的私家車車主，即是羅素高爾，轉了綠燈都不開車，情急下響咹了幾次。羅素高爾認為對方她無禮響咹，觸怒了他的神經。二人在馬路上針鋒相對，各不相讓。

電影將「公路狂躁」這種大家日常都會遇到的情況推向極端，一個男人的怒火引發一連串令人意想不到的可怕事件，後果更足以致命。編劇卡爾艾斯禾夫（Carl Ellsworth）說：「《爆怒時速》的故事由一個關鍵的時刻觸發，爆發點只是一個我們任何人平時都會遇到的一個情況。」

電影《爆怒時速》將「公路狂躁」這種大家日常都會遇到的情況推向極端，在道路上甚麼行為最令司機及行人都生氣？（資料圖片）

既然大家每天都要出門，成為道路使用者的一分子，以下盤點十大在公路上最令人討厭的行為，相信行人定駕駛者都會相當有共鳴，逆線行駛咁嚴重竟然都未算最討厭，排第一位最惹人憎的的確有點令人意想不到。

點撃即睇十大在道路上最討厭行為：