爆怒時速｜羅素高爾演反社會人格司機　三大主因最易撻著公路狂躁

香港人多車多，揸開車的大家趕住上班返學，如果遇上塞車，難免會心煩氣燥。新戲《爆怒時速》由金像影帝羅素高爾（Russell Crowe）主演，飾演一個暴躁的司機，被指患上「公路狂躁症」。 羅素高爾認為年輕母親麗素（Caren Pistorius 飾）對他無禮響咹，觸怒了他的神經，決定展開瘋狂的報復行動。到底何謂「公路狂躁症」，現實中遇見這樣的司機要怎樣避之則吉？

《爆怒時速》(UNHINGED)由羅素高爾主演，飾演一個暴躁兼暴戾的司機，在擠塞的公路上，一位趕住載兒子上學、剛被炒魷的年輕母親麗素（Caren Pistorius 飾）見到前面的私家車車主轉了綠燈都不開車，情急下響咹了幾次。羅素高爾認為對方她無禮響咹，觸怒了他的神經。二人在馬路上針鋒相對，各不相讓。

新戲《爆怒時速》由金像影帝羅素高爾(Russell Crowe)主演，飾演一個暴躁的司機，被指患上「公路狂躁症」。（《爆怒時速》劇照）

響咹竟然響出殺身之禍



雙方都因為各自的日常生活受盡壓迫，被指患上「公路狂躁症」的羅素高爾，完全被撻著怒火，實行一連串心狠手辣的報復計劃，向麗素身邊的親友埋手。

現實中，無論是否司機揸慣車，大家在馬路上都會遇過、見過，有人為了所謂的公路禮儀或者別人的駕駛態度而動怒，針鋒相對。

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塞車時最易發作 天氣熱都有關



有心理學家指出，司機長時間駕駛身心疲憊，「公路狂躁症」的司機多數是在塞車時最易發作，容易心煩氣躁、發脾氣、情緒失控，與其他道路使用者為小事爭吵。這些司機會行為失控、超車、撞車或其他交通事故經常因此發生。

其次，專家指天氣炎熱，「公路狂躁症」就更易出現，當中最常出現在職業司機身上，事關他們會因為生意而爭路、爭客，一怒之下與人發生口角和衝突。

女主角由Caren Pistorius 飾演，怎也想不到與別人嘈幾句會惹上大禍。（《爆怒時速》劇照）

公路上的大男子主義



除了夏季「公路狂躁症」，有指一些司機會有「公路上的大男子主義」，有些司機會認為男性對汽車的速度和性能等較熟悉，男女司機駕駛的不同風格，當被人緊隨車後或者被起勢響咹催促，就會極易觸動暴躁司機的神經。有指，原來連飲食都有關，有研究指出在夏天吃肉太多會令司機的情緒脾氣變得更加煩躁，容易有憂慮和好鬥的傾向。

「公路狂躁症」其實可以說是路怒症（Road Rage），即是駕駛者在開車時出現的憤怒行為。美國曾有一項調查發現，在2,705名受訪駕駛者中就有近80%的人有路怒症症狀，其中51%人曾故意緊跟前車行駛，47%人曾對其他駕駛者叫嚷，45%人試過響號表達不耐煩或憤怒。

路怒症要點處理？



但有精神科專科醫生就指，在醫學上，路怒症本身並不是疾病，如果駕駛時會因一些微細、瑣碎的事情而情緒或行為激動，影響其他司機或路人就是有路怒症的症狀。外國有相關研究，會將路怒症分為輕微及嚴重情況區分，輕微的是指雙方沒有身體或車身接觸，可能會以眼神、責罵、響號或叫喊作反應。

但嚴重的路怒症就會有身體接觸，甚至更進一步會有車身碰撞，例如拍打別人的車輛、出手打人甚至用車輛撞人。《爆怒時速》羅素高爾的角色就肯定有很嚴重的路怒症，專家指要預防或減輕路怒症，首要是要處理好壓力，作息定時、與朋友見面、多做運動。