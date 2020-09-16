【我想結束這一切】燒腦過《天能》？　觀眾嘆：睇完有種失落感！

鬼才編劇Charlie Kaufman的新作《我想結束這一切》（I'm Thinking of Ending Things）日前在Netflix上架，討論度極高，更有大批觀眾看完之後大呻燒腦程度超過《天能》（Tenet），完全看不明白。究竟看的是真實還是幻想，加上抽象式結尾，很難讓觀眾一時間消化得到。到底Charlie Kaufman想說明甚麼？

電影已於９月４日在Netflix上架。（Netflix圖片）

電影改編自加拿大作家Ian Ried的同名小說，故事看似比起Charlie Kaufman的經典作《無痛失戀》（Eternal Sunshine of the Spotless Mind）簡單。劇情講述一名年輕女子（Jessie Buckley飾）跟拍拖7星期的男友Jake（Jesse Plemons飾）一同前往家族農場，探訪男方的父母。可惜暴風雪來襲令她受困農場，這一切讓她開始質疑自己所認知的一切，反思她對男友、自己和整個世界的看法。

電影改編自加拿大作家Ian Ried的同名小說。（劇照）

這套兩個半小時的電影，場景只有車廂中、Jake的家和學校，加上大量內心獨白，要捱過電影頭20分鐘的對話，對很多觀眾來說確實是蠻困難。電影發生中的所有事疑幻似真，一切都看似正常，但同時又存在一絲說不出的詭異。其實熟悉Charlie Kaufman作品的話，都知道都要看幾次才能完全解讀完整故事，幾乎所有作品都是圍繞真實、虛幻、自我懷疑及改變，但《我想結束這一切》卻多了一份想要了斷的傷感和寂寞。在看完電影後，有大批觀眾都感到疑惑，究竟誰是主角？那個校工阿伯是誰？最後是誰死了？

注意：內含劇透！

經歷了一場別人思考的旅程

比起前作，《我》更加難理解。故事由女主角的獨白「我想結束這一切」開始，而整套電影都圍繞這句說話。女主角的名字由起初的Lucy變作Louisa，然後再變成Yvonne和Ames。同時服裝，甚至樣貌和身分都不停轉變，不斷收到自己打給自己的神秘電話。去到農場家中，Jake的父母時年輕時年老，但同時穿插了校工阿伯打掃毫不相關的畫面。

電影穿插了校工阿伯打掃毫不相關的畫面。（劇照）

看似雜亂的畫面其實有所關聯，年輕的Jake和女主角其實都是年老的Jake（即是校工）投射出來的「幻想分身」。現實生活中，年老Jake自小沒有朋友，生活苦悶，打一份在別人眼中的低等清潔工作，受盡白眼，在社會只是一個隱形人。而年輕Jake和女主角則代表着，感性和理智的掙扎。女主角既博學多才又有主見，對未來充滿熱誠，這就是年老Jake的理智。而戲中所指的「我想結束這一切」並不是簡單代表「女主角」想跟年輕Jake結束關係，而是年老Jake已經厭倦對庸碌的人生產生的無力感，想結束自己悲慘的生命。

為何選擇4:3的螢幕比例？

不同其他電影，Charlie Kaufman今次選擇了4:3的螢幕比例。很多觀眾都不明白這個做法，其實Kaufman想透過這個比例來給觀眾對於劇情的一個提示。舊式電視的比例多數都是4:3，這就代表了年老Jake家中的舊電視，從而表達兩位主角其實就是他本人的幻想。而Jake每天就是看着電視度過每一天，看電視亦是他唯一的娛樂，這個4:3的畫面就是他的世界和幻想世界。

悲慘的結局代表了Charlie Kaufman的終極告白？

貫徹Charlie Kaufman過往的作品，意識流的畫面一直穿梭整部電影，均帶有現實虛幻穿插和驚慄心理的概念。而觀眾眼中的「無厘頭」結局，那支舞蹈其實代表着年老Jake最想要的理想生活，他渴求自己的生命包含了愛、快樂和婚姻。可惜最後真實的Jake最終敵不過理智，在幻想世界中放過了女主角獨自邁向死亡，這個美麗而悲傷的結局，充滿了Jake的自我厭惡。

另外，有影評人認為這其實是Charlie Kaufman對自己事業的終極告白。自《無痛失戀》後，Kaufman的作品都仆直，縱使在不同大型作品中擔任編劇，但一直都停留在樽頸位。在較早前，Kaufman宣布《我》將會是自己編導的最後一部作品，相信是放棄當導演的心聲透過年老Jake呈現觀眾眼前，以後專心當編劇。