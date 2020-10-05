【紅VAN】陳果親解電影版續集失蹤之謎　劇集版規模視乎製作費

導演陳果今日出席好友楊凡的『楊凡給香港的情書』展覽，相信不少粉絲都關心《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》劇集版，而導演就為大家提供了最新消息。

陳果今日出席好友導演楊凡的展覽。（葉志明 攝）

陳果接受《香港01》訪問時表示一直都想拍續集，但奈何香港社會變化太大：「好難在一個穩定局面寫劇本，今天寫了這版本，但明天又不知發生甚麼事。」最終未能決定何時開拍：「我的作品借古諷今，社會未穩定，無靈感寫劇本。」

陳果執導的《紅VAN》電影將籌備劇集版。（網上圖片）

影迷與導演等足六年，直到某天有其他導演聯絡陳果，並詢問可否改以劇集形式進行，陳果思量後發現可行，於是《紅VAN》劇集應運而生：「劇集可以詳細解釋，但劇集都好大工程，要拍到好似電影。」

陳果稱《紅VAN》劇集如何發展，一切要等獲得多少製作費才能決定規模。（葉志明 攝）

然而，陳果表示劇集版目前仍在初步階段，而他11月中就要去台灣開會，所以劇集版的演員及故事都未有定案：「要看幾錢，素人及有經驗的演員的成本都不同，要看製作費。」他還補充稱，如果拍攝5至6集，以每集1小時計算，就相等於三部電影，但他坦言一切都要看獲多少製作費。

陳果坦言一直想拍《紅VAN》續作。（葉志明 攝）

另外，對於導演需要在創作過程中自我審查，陳果坦言「當然」，即使過到他自己，但也要看老闆：「不能自把自為。」