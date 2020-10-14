《男親女愛》徐正康視拍短片為磨練：一個畫面可以發展出一套劇

《香港心Anywhere微電影創作比賽2020》經已接受報名，一眾作品會經過幾位評審過目，最後選出得獎者。今次找來評審之一，電視廣播有限公司製作部總監（戲劇）徐正康先生接受訪問，講講自己當年拍短片的經驗，今時今日點樣先可以拍到一條精彩的短片？

徐正康年輕時都有拍短片，甚至用來賺生活費。（陳順禎 攝）

Super 8 VS 手機

今時今日要拍短片方法多的事，簡單1一部手機就滿足到。徐正康回想年輕時，拍1Video是專業人士的玩意，當時年輕人能夠拍的菲林叫1「超8毫米底片」（Super 8 mm film）。「有試過自費去玩，但成本好貴，所以當掌握到一定技術，便用來幫人拍結婚片段幫補下，當年肯花錢找人拍『Super 8』好巴閉，我們從而鍛鍊技術又可以賺錢，增加實戰機會。」

當年的「Super 8」未能做到聲畫同步，除非用上更昂貴的器材。「所以當時只會拍大量畫面，再後期配音樂，好似默片一樣。」看似簡單，但因為沒有對話，更講求攝影師能否捕捉當事人神髓，能否展現當刻的人物關係和反應。「這都是另一種練習，如何處理起承轉合，隱惡揚善，如何跟被拍者不熟下，得到對方信任，盡快知道一眾親戚的關係。」

比起現在，20多年前要拍一條短片，並非簡單事。（陳順禎 攝）

拍得太多失去焦點

別看輕這些短片訓練，因為由頭到尾都要自己一手一腳執行，過程中有很多無法預期的問題要處理。「簡單如運輸和電源都要清楚，又因為拍菲林關係，當下不知道成果如何，事前準備要非常充足，清楚自己想拍甚麼。現在因為科技方便，大家考慮少了，總是拍了便算，其實未知拍出來的畫面跟自己的成品有甚麼關係？到頭來片是很多，但能夠配合原先想要的效果就很少，會有落差。」

徐正康又說，大家可能會因為短片的「短」而輕視，其實愈少篇幅的創作，難度愈高。「到今時今日，我都不斷提醒身邊監製，好多時故事就是來自一個畫面，甚至是一個原點，從而帶出氣氛、人物、造型等，只要令觀眾有聯想，便可以發展下去，由一個人物，一個處境去發展出一部劇。」

徐正康監製的代表作不少，包括狀王宋世傑（1997）、男親女愛（2000）、棟篤神探（2004）、大帥哥（2018）等。（網上圖片）

今年是《男親女愛》20周年，至今仍然是經典劇之一。（《男親女愛》海報）

黃子華有無賴特質

要數徐正康的代表作，不得不提《男親女愛》，如果要用這經典做例子，這故事的原點又在哪裡？「當時我得到這兩位演員，兩位都已有一個固定形象，一時間好難作出改變，你可以說是創作上兩大限制，但同時亦是故事的原點，看你如何將限制變成優點？所以我便強化這兩個人的關係，將兩個強烈性格的人放在一起，一定會有戲劇效果。」

Do姐的霸氣，未有Mo姐這角色時都預視到，但黃子華在余樂天身上的無賴，又是怎樣發掘出來？「我跟子華首次合作是《狀王宋世傑（貳）》（1999），他是個反派帶點無賴，而一些文人，聰明人，其實不會輕易與人抗爭，因為他們做任何事都會三思，會有不少顧慮。所以當我想到，一個轉數這麼快的人，其實冇膊頭冇堅持，都是另一種聰明的表現，如果你不聰明，可能撼頭埋牆撼好多次都學不精，聰明的便可以用另一方法去處理。」

所以當余樂天面對住Mo姐，一軟一硬，一凹一凸的效果便出來。「其實故事發展落去，都想大家看到兩位到底有幾多相同？一個死都要企硬的女人，底線下是否都是一個強者？至於黃子華又是否這麼軟弱，當時受歡迎就包括這個理由。」