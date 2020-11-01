《金雞sss》鄭中基早有暖男演出　獨唱《人若然忘記了愛》最窩心

鄭中基（Ronald）在ViuTV的新劇《暖男爸爸》中飾演暖男，角色雖然保留當事人的幽默抵死，但全劇不乏窩心行徑及暖男金句，睇到觀眾好溫暖。

唔好睇暴龍哥平時無厘正經，認真起來其催淚能力簡直核彈級。其中在電影《金雞sss》入面，飾演的鴨王麥基，就可以他看似胡混惡搞，其實扣人心弦的演出。

鄭中基在劇中的暖男行徑，惹人討喜。（《暖男爸爸》劇照）

鄭中基的電影演出，因為一套《行運超人》一改戲路，轉走喜劇路線，隨後的《龍咁威》、《我要做Model》、《至尊無賴》，都睇得大家好開心。甚至令他一奪金像獎最佳男配角的，都是《低俗喜劇》的暴龍哥。其實鄭中基都有認真時，更高難度是他要在喜劇中嘗試催淚，令你又笑又喊。

鄭中基憑《低俗喜劇》奪得第32屆香港電影金像獎最佳男配角。（《低俗喜劇》劇照）

好似在《金雞2》入面飾演的陳沙士，就是個住在淘大E座的居民，因為逃避疫情而走去光顧阿金（吳君如 飾），戲中瘋狂的行徑絕對是全片的賣點，不過去到後段才揭曉他原來是個精神病患者，那份瘋狂緣於對太太（李心潔）的思念，笑中帶點戚戚然。

鄭中基的演出總是有種誇張的喜感，第二個做會受不了。（《金雞２》影片截圖）

去到《金雞sss》，鄭中基飾演鴨王麥基，在鴨店向女顧客投懷，礙於自己沒外表亦沒外形，於是轉走搞笑路線，在場中四圍穿梭，可以狂飲、被蹧躓，甚至玩到瀨尿都在所不辭，為的就是顧客獲得開心有打賞。

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不過同屬行家的吳璐（王菀之 飾）就發現有所不妥，然後見到他狂歡過後，獨自一人坐旁邊，一邊抽煙一邊哼著《人若然忘記了愛》，才揭發他內心有過一段真感情，仍然記掛住對方才用極端的手法，放低尊嚴工作去麻醉自己。直至吳璐鼓勵他要做自己，才敢於面對重新做回自己。