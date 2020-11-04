《迷失東京》班底17年後再合作　Bill Murray獲讚演技寶刀未老

愛情喜劇《迷失東京》（Lost in Translation）上映17年，除了奪得第76屆奧斯卡最佳原創劇本，亦成為不少人心目中的經典電影。相隔多年，編劇Sofia Coppola與男主角Bill Murray於Apple TV+原創電影《家庭變幻時》（On The Rocks）再度合作，今次更與Rashida Jones飾演父女，去到紐約一同調查出軌老公。

《On The Rocks》由Bill Murray和Rashida Jones主演。（Apple TV+）

《On The Rocks》主要講述Laura（Rashida Jones飾）丈夫Dean（Marlon Wayans飾）為一對模範夫妻，然而當丈夫開始與新同事頻頻加班，令Laura感到事有蹊蹺，故決定尋求風流父親 Felix（Bill Murray飾）的專業意見。父親堅持要追查女婿行蹤，聯同女兒遊走紐約市，出入大小食肆、酒吧派對明查暗訪，兜兜轉轉的過程充滿波折和意外驚喜。過程亦可見兩父女之間的微妙親情，並帶出兩個世代對於婚姻的迴異價值觀。

編劇Sofia、Rashida及Marlon接受獨家訪問時，分享了合作感覺和拍攝趣事。問到跟Bill Murray的合作，Marlon大讚對方的才華真是讓⼈⼀⾒傾⼼，亦非常敬重Bill由喜劇演員轉型成為⼀位出⾊的全能演員：「從⼩到⼤，我都很喜歡那種胸襟開闊、無比幽默，收放⾃如的⼈，做⼀個最真實、最純粹的演員。我想，這種⼀邊倒的想法來⾃於喜劇⼩品，我⾃覺我非常喜歡Bill、Robin Williams、Eddie Murphy這樣的⼈。他們有齊這些優點，不要過分在意他們張揚的⼀⾯，他們幽默的光芒⾃然就會熠熠⽣輝。」

Marlon Wayans飾演Rashida的丈夫。（劇照）

而Rashida就表示今次的拍攝過程非常愉快，因為⼤家都不是⾃負的⼈，⽽且感覺每個⼈在這裡的⽬標就是要拍⼀齣好戲，⼀起合作，相互陪伴：「這是我夢想中的⼯作環境，在製作電影的過程中，你會希望⾃⼰能⾝處這樣的環境。這種好事情並不是次次製作電影都能遇到，但對這部電影⽽⾔，⼤家的相處就是這麼融洽。」

Marlon和編劇Sofia都大讚Bill Murray的演技。（劇照）

對於Rashida和Marlon的火花，編劇Sofia直言兩位喜劇演員的演出能看到他們更細膩的另一面。而Bill就非常用心：「他（Bill）是⼀位很出⾊的喜劇演員，作為⼀名演員他亦非常有深度和真誠，這種獨特、 聰明的⼈，時常有超乎想像的表現。與他合作總是很愉快和順利。」另外，提到電影確是圍繞家庭和其中的各種關係⽽創作，亦希望⼤家在電影中看到不同世代之間的溫柔：「因為我覺得有些⼈到了某個年紀，他們未能跟上不斷轉變的⾝份認同政治討論，還有⽂化戰爭，他們只是不在這個遊戲當中。」

至於電影由女性執導和編劇，大家或許會認為這部電影應該會從女性的⾓度出發，但絕對能夠引起⼤多數觀眾的共鳴。Marlon表示⾝為男性，更加要對女性對經歷的更感同⾝受，並需要理解電影中發生的很多事情對女人來說並不容易。