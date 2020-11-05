【黑天鵝】妮妲莉寶雯神級演出封后　鋪足10年先拍得成

2010年上映的《黑天鵝》（Black Swan）令妮妲莉寶雯（Natalie Portman），這部片亦被封為新作，趁電影踏入上映十周年，小編與大家分享相關的十件趣事。

原來導演當初將《拼命戰羊》與《黑天鵝》的故事合二為一。（劇照）

1／導演Darren Aronofsky的2008年作品《拼命戰羊》（The Wrestler）大獲好評，勇奪威尼斯影展金獅獎。

原來當初他構思《黑天鵝》的故事講述一名摔角手與芭蕾舞者的婚外情，不過最後分拆成兩部佳作。

《黑天鵝》的最初片名為《Understudy》。（劇照）

2／《黑天鵝》的最初片名為《Understudy》，講述一名百老匯演員被替身附體，故事跟上映版本類似。

為了準備角色，妮妲莉寶雯練足一年舞。（劇照）

3／電影還未落實上映前，妮妲莉寶雯已接受為期一年的舞蹈訓練，而且是自掏腰包。

妮妲莉為了角色減磅增肌。（電影截圖）

4／本來身形已相當嬌小的妮妲莉寶雯，為了角色減去20磅，但同時又要操肌，體能要求極高。

妮妲莉寶雯憑《黑天鵝》勇奪奧斯卡影后。（Getty Images）

5／最終妮妲莉寶雯憑《黑天鵝》勇奪奧斯卡及金球獎等27個影后寶座，成為她演藝生涯的代表作。

妮妲莉寶雯為劇組減省開支。（劇照）

6／《黑天鵝》的製作費僅1300萬美元，為導演當初預算的一半，拍攝期間妮妲莉寶雯曾受傷令肋骨甩臼，但由於不夠錢，劇組沒法僱用醫生在場戒備，後來妮妲莉提出讓劇組賣掉她的專屬拖車，以負擔聘請醫生的費用。

美娜古妮絲證明咩叫「識人好過識字」。（劇照）

7／「邦女郎」Eva Green與女神Blake Lively曾應徵妮妲莉寶雯的假想敵Lily一角，最終落入美娜古妮絲（Mila Kunis）手上。

美娜古妮絲與妮妲莉寶雯合作前已是老友。（劇照）

8／美娜古妮絲原來從未參加任何《黑天鵝》的試鏡，她本身是妮妲莉寶雯的老友，由對方推薦給導演，透過視訊就成功奪得角色，電影上映後令她人氣急升。

導演Darren Aronofsky與妮妲莉寶雯相識多年。（劇照）

9／導演早於2000年時前已跟妮妲莉寶雯追商談過開拍《黑天鵝》，但最後等足10年才面世。

妮妲莉寶雯擁有美滿婚姻。（Getty Images）

10／妮妲莉寶雯除了憑此片奪得影后，仲為她帶來一段婚姻，她跟排舞師Benjamin Millepied因合作而相戀，2012年結為夫婦，婚後育有兩名子女。