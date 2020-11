本年度《People's Choice頒獎禮》於美國時間昨晚(15日)舉行,受新冠肺炎疫情影響,今年星光極為黯淡,所有一線巨星都缺席,紅地氈環節只剩主持人Demi Lovato性感撐場。睇頭欠奉。

主持人Demi Lovato性感現身。(IG圖片)

電影獎項方面,《重案夢幻再重組》(Bad Boys For Life)獲頒年度電影,年度電影男、女演員就落在韋史密夫(Will Smith)及Tiffany Haddish手上,後者有親自現身領獎。

《花木蘭》撼贏一眾大片奪年度動作電影獎。(IG圖片)

另《花木蘭》擊敗《天能TENET》、《喋血戰士》(Bloodshot)及《猛禽暴隊:解瘋小丑女》(Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)等獲封年度動作電影而Netflix原創電影《親親小站2》就奪得年度喜劇。