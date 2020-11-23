后翼棄兵︳24歲Anya恐怖片上位？《不巫之地》《思．裂》早現鋒芒

Anya Taylor-Joy不是一位普通的美女演員，她那雙極富個性的大眼睛曾讓很多觀眾過目難忘，更是與《不巫之地 The Witch》、《思·裂 Split》等恐怖片、驚悚片形成絕佳的匹配。 最近，一部高口碑劇集《后翼棄兵 The Queen's Gambit》又讓她走到了聚光燈下。在驚悚題材之外，這位荷里活新星也展示了自己獨特的魅力。

Anya Taylor-Joy 1996年4月16日出生於美國佛羅里達州邁阿密，是家裡六個孩子中最小的一個。Anya的母親是位西班牙與英國混血攝影師和室內設計師，父親是位蘇格蘭與阿根廷混血快艇競賽手。

她在嬰兒時期隨父母搬到阿根廷，6歲時在只會說西班牙文的情況下搬到英國倫敦。在倫敦，她先是進入了希爾豪斯國際預備學校（Hill House International Junior School）學習，之後進入私立學校女王門學校就讀。

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Anya從小便有一個演員夢。16歲時，她離開了學校，追求自己的表演事業。17歲時，她在倫敦的哈洛德百貨（Harrods）逛街時被星探相中，成為模特。不久，Anya便進入了影視行業。2014年，Anya在罪案劇《摩斯探長前傳 Endeavour》第二季中飾演了一個小角色。

2015年，Anya Taylor-Joy主演的恐怖懸疑電影《不巫之地》在第32屆辛丹斯國際電影節展上映。《不巫之地》根據真實事件改編，它發生在著名的塞勒姆獵巫事件62年前（1630年），是新英格蘭殖民地歷史上第一起面對女巫的大眾歇斯底里事件。影片故事以及人物台詞基本上都來自於文獻記載。電影中，由於無法苟同教會的做法，虔誠的清教徒William遭到種植園的驅逐，被迫帶著妻子Katherine和一眾兒女遠遷來到一處荒蕪所在。他們白手起家，歷經艱辛，而尚在襁褓中的兒子意外失踪則令一家人的心頭蒙上揮之不去的陰影。

Anya Taylor-Joy在片中飾演William和Katherine的大女兒Thomasin。她在照看嬰兒Samuel時，Samuel突然失踪，Thomasin因此受到母親Katherine的指責。一連串神秘事件後，連續失去丈夫和兒女的母親企圖掐死Thomasin，卻被她殺死。滿身鮮血的Thomasin，終於決定與黑公羊對話，祈求與黑暗交換靈魂…

憑藉該片，Anya獲得了第26屆哥譚獨立電影獎（Gotham Independent Film Award）最具突破演員獎、第22屆英國帝國電影獎（Jameson Empire Awards））最佳新晉女演員獎。這部電影也讓很多人看到了Anya作為演員的潛力。據說，Anya寄來的錄像帶是導演Robert Eggers看到的第一段試鏡錄像，最終她也順利得到了這個角色。

2017年，Anya Taylor-Joy主演的恐怖片《思·裂》上映。這部電影對Anya意義重大。《思·裂》是《鬼眼The Sixth Sense》導演禮切沙也馬蘭（M. Night Shyamalan）執導的驚悚片，在這部電影中，年輕的Anya有幸與大明星占士麥艾禾（James McAvoy）合作。

Anya Taylor-Joy在片中飾演高中生Casey。（《思·裂》劇照）

電影中，占士麥艾禾飾演的男主Kevin患有精神分裂，有著多重人格疾病，他被精神病醫生診斷出有23重人格，而且其中有一種人格能控制其他人格。Kevin在其中一個人格狀態下綁架了三個少女，其中有一個女孩Casey逐漸意識到了他的問題。於是Kevin和自己的多重人格、以及身邊的人展開了鬥爭……Anya Taylor-Joy在片中飾演高中生Casey。Casey從小就非常不幸，她冷靜，孤僻，希望逃離人群。同時也是一個聰明的女孩子，具有敏銳的觀察力。面對具有多重人格，甚至具有「超能力」的Kevin，Casey與之鬥智斗勇，最終挽救了自己。

Anya在《思·裂》中的表演再次證明了她非常適合驚悚片這種電影類型，憑藉這次表演，Anya獲得了第70屆康城影展肖邦盃最佳新人女演員獎。 《思·裂》也讓很多觀眾，包括中國觀眾認識了這個有著一雙大眼睛的女孩。之後，禮切沙也馬蘭有拍攝了續集《異能仨Glass》，將他過往作品中的經典角色糅合進這部電影。在《異能仨》中，Anya有了和森姆積遜（Samuel L. Jackson）、布斯韋利士（Bruce Willis）、占士麥艾禾（James McAvoy）這些演技派前輩同台發揮的機會。

2020年，全球遭遇疫情的襲擊，很多電影不得不撤檔或改檔。Anya今年卻逆流而上，在銀幕、熒屏上都很有存在感。先是其主演的文學改編電影《EMMA：上流貴族》（EMMA）趕在疫情前（2月21日）上映。這部根據珍奧斯汀（Jane Austen）同名小說改編的電影中，Anya Taylor-Joy獨挑大樑，飾演片名人物Emma。Emma是一位美麗聰明的富家女，她相當自負，愛插手他人感情，充當紅娘來亂點鴛鴦譜。而她在給另一個姑娘Harriet安排對象時，愛上了比她年長的紳士Knightley 先生……

演慣了驚悚片、恐怖片的Anya演此次成功挑戰愛情片，演活了一個有著諸多性格缺點但又不失魅力的姑娘。珍奧斯汀的小說一直是荷里活新晉女星的試金石，Anya成功過關，也展示了自己駕馭不同類型角色的能力。

Anya今年上映的另一部電影是命途多舛的《新異變人The New Mutants》。儘管疫情蔓延開後，很多荷里活大片選擇推遲檔期，《新異變人》卻硬著頭皮，選在8月28日北美上映。漫畫《新異變人》算是《變種特攻X-Men》漫畫比較冷門的分支，角色都是X教授和萬磁王的學生，能力比較特別、奇怪。電影《新異變人》講述五位年輕的新變種人，在一家秘密機構內發現了自己的能力，為了擺脫過去的罪惡，他們必須戰鬥來保護自己的故事。該片比之前所有《變種特攻》電影都要暗黑，是按照恐怖片的模式拍攝的。

Anya Taylor-Joy在片中飾演的「秘客」（Magik）屬於魔法使用者，能製造靈能護盾和護甲，投射自己的靈魂，召喚出一種被稱為靈魂劍的魔法武器。她可以實現時間和空間的跳躍，以地獄邊境作為中轉站進行空間跳躍。可惜《新異變人》上映後票房和口碑都很一般，續集無望。Anya暫時還無法在Marvel電影中獲得一份長期合約。

不過，Anya今年在美劇中獲得了突圍的機會。她主演的迷你劇《后翼棄兵》10月23日首播，很快成為近期口碑最好的美劇之一。 在這部劇集中，Anya再次獨挑大樑，飾演天才棋手Beth Harmon。《后翼棄兵》根據 Walter Tevis的小說改編：20 世紀50 年代末，年幼的Beth Harmon被遺棄並託付給肯塔基州的一家孤兒院。她具有驚人的國際象棋天賦，同時對政府提供給孩童的鎮靜劑上癮。貝絲被自己心中的惡魔所困擾，在藥物和痴迷的雙重作用下，她變成了一個令人印象深刻、技藝高超且富有魅力的棄兒，並決心打破男性主導的國際象棋界建立的傳統界限…

按圖了解《后翼棄兵》故事脈絡：

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「后翼棄兵」是國際象棋的一種開局方法，早先的下法當中，捨棄的是王翼兵，但是這種下法有很大的弊端，所以改進為放棄後翼兵，通過交換兵的位置，來獲得棋局中心的控制權，從而打開了象、馬、後的進攻路線，使得開局的棋面變得更為有利。 要有所得就要有所棄。《后翼棄兵》中，Anya演出了天才背後真正的代價。

Anya Taylor-Joy今年年僅24歲，履歷表已經很滿，未來的她可謂星途坦蕩。 目前，Anya已經被導佐治米勒（George Miller）選中，出演《末日先鋒：戰甲飛車Mad Max: Fury Road》的番外篇電影。據悉，這部番外篇將聚焦《末日先鋒：戰甲飛車》中查理絲花朗（Charlize Theron）飾演的芙莉歐莎（Furiosa）的故事。Anya Taylor-Joy將扮演年輕的芙莉歐莎。除了查理絲花朗，影片主演還包括「雷神」基斯咸士禾夫Chris Hemsworth和《水行俠Aquaman》男星Yahya Abdul-Mateen II等。這部影片之後，Anya可能要逐漸走向一線影星了。

據悉，《末日先鋒：戰甲飛車》番外篇將聚焦中查理絲花朗（Charlize Theron）飾演的芙莉歐莎（Furiosa）的故事。Anya Taylor-Joy將扮演年輕版的芙莉歐莎（《末日先鋒：戰甲飛車》劇照）

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