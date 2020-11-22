《60分鐘招魂直播》 首部Zoom攝製驚慄片　預告最後一幕嚇親網民

第四波疫情來勢洶洶，大家似乎又要準備Stayhome，WFH，返工返學又要重投Zoom的世界。當疫行發生初期，電影導演Rob Savage跟朋友視像通訊期間，搞了一場惡作劇，結果短片獲瘋傳，得到超過700萬點擊，引發導演用視訊軟件拍出一部驚慄片《60分鐘招魂直播》。預告推出時獲得好評，預告更已有兩大驚嚇位獲激讚。

電影片長66分鐘，畫面亦全數以Zoom界面呈現。(《60分鐘招魂直播》影片截圖）

以視訊軟件Zoom拍攝的電影《60分鐘招魂直播》，在「爛番茄 （Rotten Tomatoes）網站，曾經創下100％高分好評的成績，被歐美影評人及網民評為︰「今年最恐怖電影」，現暫定於12月10日於香港上映，希望屆時疫情沒有變差，影響上畫日期。點擊睇預告

呢啲開會畫面睇足成年，對於曾WFH的朋友而言，呢類畫面其實都已經夠驚嚇。(《60分鐘招魂直播》影片截圖）

電影的誕生源於疫情期間，導演Rob Savage同朋友視像通訊的一個惡作劇，他召集一班朋友開Cam吹水，過程中假扮聽見閣樓有怪聲，於是帶埋電腦到閣樓一探究竟，期間遭到不明「生物」攻擊，更摔倒地上。一班朋友望住生死未卜的Rob Savage，起初都以為是一場鬧劇，隨後大家都寂靜下來，最後更有人打電話Call白車。整個過程通通被導演錄低，更上傳至YouTube，短短幾天就獲得超過700萬點擊，迴響之熱烈令導演開始思考用視訊軟件拍攝電影。

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拍攝都係遙距

導演後來收到美國一個專門播放恐怖電影平台的聯絡，令事件得以展開。導演Rob Savage：「是次疫情改變咗大家生活方式，我都有想像過可能好快就會有人全程用視訊軟件拍攝電影，但無諗過竟然係自己，好幸運。」事實上，故事拍攝工作都是遙距接收導演、燈光師、特效化妝師及攝影師指示，再一人分飾幾角，在自己演出的位置做好打燈、鏡頭擺位及特技化妝等簡單工作。

大家見唔見到有對腳。(《60分鐘招魂直播》影片截圖）

要真反應連演員都整蠱埋

電影源於一場惡作劇，而為了拍出最好的效果，導演都有放進一些惡作劇，令大家交出真反應。例如每個角色人名，都是沿用演員本名。加上又用視訊軟件拍攝，令觀眾分不清楚到底是演出還是真實發生。而為了捕捉演員最真實的驚嚇反應，導演更改了劇本某些關鍵部份，讓演員在毫無心理準備下演出，並播放嚇人片段，殺他們一個措手不及。不過要數到最有心思的，就要數到他要求所有工作人員於正式開拍前，一齊參與網路招靈儀式，務求一同感受戲中經歷。