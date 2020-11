曾參演電影《新鐵金剛智破皇家賭場》(Casino Royale)及《忍者龜:魅影突擊》(Teenage Mutant Ninja Turtles : Out of the Shadows)的超模Alessandra Ambrosio,近日與女兒Anja一同為自家泳裝品牌拍攝廣告照,不知不覺Anja原來已經12歲,盡得媽咪真傳,年紀小小已經擁有好身材,仲驚現腹肌,大有潛質加入娛樂圈!

Alessandra囡囡遺傳了阿媽的靚樣與好身材。(IG圖片)

Alessandra Ambrosio與前夫Jamie Mazur育有一子一女,現年12歲的長女Anja遺傳了母親的美貌與修長身材,母女檔拍住上宣傳自家品牌泳衣,Anja已經高到去阿媽個鼻,手長腳長仲有少少腹肌,比例非常好。須知道Alessandra身高達5呎9吋,相信Anja很有機會長得跟阿媽一樣高,甚至青出於藍。