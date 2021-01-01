《亞飛與亞基》同《審死官》有過節？ 　當年登報隔空單打周星馳

由梁朝偉、張學友主演的黑色喜劇《亞飛與亞基》，多年來都備受影迷愛戴，不少人都好鍾意兩位巨星的抵死演出。近日有網民出土《亞飛與亞基》當年的宣傳廣告，發現字裡行間竟然在單打周星馳主演的《審死官》，到底當年兩套戲發生過咩過節？還是在抽水做宣傳？

大家都好鍾意朝偉同學友的搞笑演出。（《亞飛與亞基》劇照）

《審死官》是當年的票房冠軍，氣勢如虹。（電影劇照）

近日有網民在facebook專頁「文人多說話」，上載了兩張當年《亞飛與亞基》的廣告，張學友被配上一句︰「大人，呼冤呀！」然後梁朝偉配上句︰「宋狀師，你評吓道理！」據聞當年仲有個「細路版」，由兩位小朋友扮演亞飛與亞基，互問「乜嘢官嚟㗎？」「審極都未死？」原來這廣告背後跟《審死官》太好收有關。

事緣《審死官》在1992年6月20日上映，原定《亞飛與亞基》會緊接上畫，但意外地《審死官》大收特收，映期一度加長。當年戲院，新戲還會在周末日上午夜場試反映這回事，傳統上一個星期已可上正場，殊不知《審死官》審極唔完，最終上了足足5個星期，而《亞飛與亞基》就變相前後上了3次午夜場才可以上正場。結果《審死官》大收$ 50,212,947，而《亞飛與亞基》都唔失禮，押後到8月6日上畫，亦收$9,883,635。