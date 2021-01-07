【偷偷愛你】香港最「娘」愛情片　梁朝偉配邱淑貞靠顏值搭救

梁朝偉配邱淑貞演愛情片，是何等美妙的一件事，偏偏四分一世紀前上映的《偷偷愛你》，卻壞了這個大好設定，變出一部相當俗氣愛情電影。雖然今時今日有不少影迷覺得這一部夠浪漫又夢幻，但其實全靠兩位大明星的外形與演技搭救，當年的票房成績足以證明這套戲究竟有幾「娘」，難以吸引觀眾入場。

劇情太老土，就算有梁朝偉配邱淑貞都挽救不了當年票房。（電影截圖）

電影的開首與結局，都由飾演邱淑貞外公的喬宏說的一句：「最後王子一定會駕著馬車來接公主的」，為這個現代灰姑娘童話作結，劇情絕對不難估，梁朝偉是個霸道總裁，其女友是大明星「痴心」，亦是邱淑貞的中學同學。戲中邱淑貞是個溫柔善良又樂天知命的女生，典型灰姑娘設定，她發現痴心跟梁朝偉的廢柴細佬有染，後來梁朝偉因車禍失明，被後母與細佬聯手奪去公司，痴心亦一去不返。

難以理解梁朝偉接拍這部片的理由。（電影截圖）

性格大愛但其實明明睇中梁朝偉靚仔的邱淑貞，無條件地陪在男神身邊，就算被誤認作私人看護，反讓她有更多機會接近，日對夜對固然感情升溫，未幾更發生關係。所有愛情故事都需要一個誤會，而這部片的誤會就只是邱淑貞訛稱自己為「文文」，但她明明叫「冬冬」，而梁朝偉就話只喜歡文文，東東根本冇得比，邱淑貞就因此傷心離去。

港式灰姑娘故事睇到人好尷尬，但單純睇梁朝偉與邱淑貞談情又幾養眼。（電影截圖）

這種「鬼打牆」的情況持續到結局，梁朝偉恢復視力後就重奪公司，過程比他認不出冬冬就是文文更兒戲，他買下全港電視及報紙廣告尋人，明明說過不喜歡冬冬，但當知道冬冬就是文文，又沒有一點猶豫照單全收，最後二人坐上馬車在中環幸福遊街完場。

更多電影精彩場面

+ 9 + 9 + 9

電影主線劇情或搭單笑料都老土到不得了，王晶筆下的港式灰姑娘，竟然比古老童話看得人更尷尬，幸好梁朝偉與邱淑貞夠養眼，能夠消化那些不似人講的老土對白。王晶擅長寫追女仔喜劇，但正正經經的愛情片就駕馭不了，後來明抄日劇的《新戀愛世紀》亦有類似感覺，亦靠演員來掩飾劇情上的不足。

當年《偷偷愛你》收410多萬，如此卡士成績強差人意，但想不到相隔N年後，網民卻視之為神作，梁朝偉與邱淑貞的今生無來世組合、兩人的盛世顏值，就連娘味十足的劇情，亦因近年流行霸道總裁現灰姑娘的人設，而叫網民趨之若鶩，難道真的是生錯年代？